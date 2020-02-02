Ливийский эндшпиль: смогут ли Триполи и Тобрук договориться об условиях мира

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар подтвердил, что направит представителей для участия в Объединённой военной комиссии в формате «5+5». Решение о её создании было принято во время конференции по ливийскому урегулированию в Берлине. Эксперты позитивно оценивают намерение ливийского маршала, но считают, что достичь мира в Ливии будет очень непросто, так как серьёзные противоречия между сторонами до сих пор не разрешены.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар подтвердил, что готов направить своих делегатов для участия в заседаниях Объединённой военной комиссии в формате «5 + 5», которые, как ожидается, в скором времени начнутся в Женеве. Об этом сообщила в своём Twitter миссия ООН в Ливии.

SRSG @GhassanSalame & DSRSG-Political Stephanie Williams met today in Rajma with Field Marshal Khalifa Haftar, who confirmed LNA’s participation in the Joint Military Commission (5+5) talks, expected to start soon in Geneva. They also discussed the Political & Economy tracks. pic.twitter.com/yLMDZWSVH0 — UNSMIL (@UNSMILibya) February 1, 2020

Такое заявление Халифа Хафтар сделал по итогам переговоров со специальным представителем Генерального секретаря ООН в Ливии Гасаном Саламе и его заместителем по политическим вопросам Стефани Уильямс. Стороны также обсудили варианты возможного политического и экономического взаимодействия.

Хаос и война

После свержения и убийства лидера ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия на долгие годы погрузилась в военно-политический хаос. На территории страны так и не была создана единая система госуправления. Де-факто там действуют два политических центра, которые ведут борьбу друг с другом.

На северо-востоке Ливии, в городе Тобрук, базируется временное правительство во главе с Абдаллой ат-Тани. Поддержку ему оказывает Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.

Халифа Хафтар

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Тобруку противостоит Триполи, где в своё время осели боровшиеся против Каддафи исламистские силы. В 2014 году здесь были основаны альтернативное «правительство спасения» и Новый всеобщий национальный конгресс.

В течение 2014—2015 годов Триполи и Тобрук воевали друг против друга. ЛНА даже удалось в рамках этой кампании занять крупный город Бенгази.

В 2015 году боевые действия были приостановлены и в стране с помощью ООН было создано правительство национального согласия (ПНС). Новый всеобщий национальный конгресс вошёл в этот орган, а председателем ПНС был выбран предприниматель Фаиз Саррадж. При этом Тобрук и ЛНА отказались признавать легитимность нового органа власти.

Весной 2019 года в Ливии стартовал очередной виток военной конфронтации. ЛНА под началом Халифы Хафтара предприняла наступление на Триполи, целью операции было объявлено освобождение города от «террористов». Со своей стороны, базирующиеся на западе страны вооружённые формирования объявили о начале военной операции «Вулкан гнева».

Однако ЛНА удалось взять верх, установив контроль над частью районов Триполи. ПНС обратилось за поддержкой к Анкаре, турецкое руководство откликнулось на этот призыв. В ноябре 2019 года правительство Сарраджа и Анкара подписали меморандум о военном сотрудничестве.

Как заявил в январе 2020 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, поддержка Анкарой правительства национального согласия в Ливии направлена на прекращение «кровопролития в стране».

Турция — не единственная страна, принимающая сегодня участие в судьбе Ливии. В начале 2020 года Россия предприняла усилия для того, чтобы наладить диалог между враждующими сторонами в Ливии.

Российское руководство пригласило представителей турецкого военного руководства, а также Фаиза Сарраджа и Халифу Хафтара в Москву для участия в переговорах. Командующий ЛНА Халифа Хафтар покинул Россию, так и не подписав соглашение о перемирии с Фаизом Сарраджем. Однако ливийский маршал направил впоследствии российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором поблагодарил его за усилия по установлению мира в Ливии.

Саммит по ливийскому урегулированию в Берлине.

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«Благодарю вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии», — говорилось в письме Хафтара.

Ещё одна попытка примирить враждующие в Ливии стороны была предпринята через несколько дней в Берлине. В столице ФРГ состоялась международная конференция по ливийскому урегулированию, в которой приняли участие Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, Генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Майк Помпео и другие первые лица государств.

В итоговом коммюнике участники мероприятия подчеркнули свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Ливии и призвали сохранить оружейное эмбарго в отношении этой страны. При этом ключевая роль в урегулировании ливийского конфликта отводится ООН.

Участники конференции договорились и о ряде практических шагов, направленных на урегулирование ливийского кризиса. Так, было решено сформировать Объединённую военную комиссию (ОВК) в формате «5 + 5», состоящую из регулярных сотрудников армии и полиции под эгидой ООН. Уточнялось, что в рамках ОВК будут созданы профильные рабочие группы, которые сосредоточатся на ряде целей, таких как перемирие, разоружение, борьба с терроризмом и другие.

В задачи комиссии входит разоружение и перепись вооружённых формирований в регионе, а также разделение тех, которые могут рассчитывать на реабилитацию и реформирование, и тех, которые должны быть расформированы.

Как сообщила тогда журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель, противоборствующие в Ливии стороны согласились подключиться к работе комиссии.

Неразрешимые противоречия

Российская сторона продолжает оказывать активную поддержку процессу урегулирования в Ливии. 31 января стороны состоялись телефонные переговоры между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили практическую реализацию итогов берлинской конференции. Как отметил российский президент, принятые в Берлине решения необходимо согласовать со сторонами конфликта в Ливии.

Бойцы ЛНА

AFP

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«Россия делает акцент на том, что в переговорах обязательно должны принимать участие и Халифа Хафтар, и Фаиз Саррадж. Москва исходит из того, что ливийский кризис может быть разрешён только на основе инклюзивного диалога без предварительных условий», — отметил эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов.

Как напомнил эксперт, Хафтар сообщал о своей готовности направить представителей для работы с Объединённой военной комиссией и ранее.

По словам Лукьянова, посреднические усилия Москвы, которая до этого организовывала переговоры сторон, приносят результаты: Халифа Хафтар уже показал, что готов участвовать в мирном процессе. Однако этого недостаточно для урегулирования конфликта, считает эксперт.

«Сейчас ЛНА опирается на собственные военные успехи, маршал Хафтар уверен, что может вести переговоры о капитуляции Триполи и ПНС. С точки зрения тобрукского правительства, которое он представляет, сейчас в Ливии должен быть сформирован временный кабмин, но в его составе не должно быть ярких фигур из ПНС. Со своей стороны, Саррадж не хочет вести переговоры до снятия блокады с Триполи», — пояснил Лукьянов.

Эксперт уверен, что, пока эти противоречия не будут разрешены, достичь компромисса сторонам не удастся. Сходной точки зрения придерживается и президент Института стран Азии и Африки МГУ Михаил Мейер.

«Готовность маршала Хафтара направить делегатов в Объединённую военную комиссию, разумеется, можно расценить как расширение возможностей для урегулирования ситуации. Но пока что говорить о быстрых положительных подвижках не приходится. Вряд ли Халифа Хафтар сейчас откажется от своих претензий на власть в Ливии», — заключил эксперт.