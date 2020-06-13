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Ливийская война: размышления о шансах маршала Хафтара

13 июня 2020, 11:00  •  165 • Аналитика

События в Ливии вышли на очередной виток кажущейся уже бесконечной спирали. С тех пор, как эта страна, фактически разрушенная иностранной интервенцией, была ввергнута в хаос гражданской войны, в ней раз за разом разворачивается примерно один и тот же сценарий. Какая-либо из сторон непрекращающегося годами конфликта начинает «последнее и решительное» наступление на своих противников, те просят мира, но видящие себя без пяти минут победителями представители атакующей стороны эти предложения решительно отвергают. До тех самых пор, пока роли оппонентов не меняются с точностью до наоборот…



Сегодня за прекращение огня и мирное урегулирование конфликта ратует Халифа Хафтар, чья Ливийская национальная армия еще вчера стояла практически на пороге Триполи и готовилась праздновать победу. Сегодня ЛНА выбита из предместий столицы, также она потеряла контроль над рядом других важнейших объектов, включая город Тархуна. Под угрозой оказался Сирт, по сути дела являющийся ключом к Востоку Ливии, который еще контролирует Хафтар и поддерживающий его парламент страны. Дела у фельдмаршала не просто плохи, а очень плохи. Это прекрасно понимают в Правительстве национального согласия, чей лидер Фаиз Сарадж уже считает триумфатором себя, а потому о примирении и слышать не хочет.

Впрочем, всем прекрасно понятно, что судьбу Ливии решать будут в конечном итоге не два этих «государственных деятеля», чьи вооруженные формирования армиями можно назвать с очень большой натяжкой. «Грандиозный успех» ПНС обеспечило прежде всего прямое военное вмешательство Турции, которому войска Хафтара, увы, оказались неспособны эффективно противодействовать, несмотря на все поставки вооружений и техники. Если Анкара и дальше продолжит в том же духе, то дни ЛНА и вправду могут быть сочтены. К сожалению, пока слишком многое указывает на то, что именно так все и будет.

Турецкое военное присутствие


Из различных источников поступает информация о наращивании турецкой военной экспансии в стране: прибытии в Ливию очередной партии наемников из как минимум ста боевиков, завербованных в Идлибе, новых контрабандных поставках оружия и тому подобном. ПНС, к примеру, открыто заявило об открытии «воздушного моста» с Анкарой, который позволит осуществлять переброску вооружений для него вопреки военно-морской миссии ЕС IRINI, направленной на пресечение таких поставок. Еще более тревожно звучат озвучиваемые турецкими СМИ данные о якобы достигнутой между Анкарой и Триполи договоренности о предоставлении авиабазы Аль-Ватия и военной базы в порту Мисрата для нужд ВВС и ВМФ Турции.

Тем не менее, не стоит забывать, что далеко идущие планы Реджепа Эрдогана по установлению полного военно-политического контроля над Ливией вызывают крайнюю обеспокоенность и совершенное неприятие не только в Москве. Европейский союз абсолютно не устраивают как попытки Анкары силой оружия наводить свои порядки на Ближнем Востоке, так и развернутое ею «наступление» на нефтеносные районы Средиземноморья, грозящее вылиться в военный конфликт с Афинами. Обе страны входят в блок НАТО, но к ЕС принадлежит все-таки Греция. И там явно продемонстрировали свой выбор стороны, назначив главой упоминавшейся выше миссии IRINI греческого адмирала Теодороса Микропоулоса. Намек более чем прозрачный.

Категорически против намерений Турции выступает и Египет. Пока что его президент Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с так называемой Каирской декларацией, предусматривающей примирение сторон, которую как раз и поддерживает Халифа Хафтар. Однако в случае, если события примут совсем уже скверный оборот и возникнет реальная опасность того, что под властью ПНС (то есть Анкары) окажется вся ливийская территория, с египетской стороны могут последовать совсем другие действия. А уж военное столкновение с Каиром, имеющим одну из самых боеспособных на сегодня армий на Ближнем Востоке, встанет туркам слишком дорого.

Более того, у очень многих геополитических игроков серьезную озабоченность вызывает то, что ситуация скатывается к превращению Ливии в Сирию образца 2014-2015 годов. Информация о том, что в рядах вооруженных отрядов ПНС действуют боевики «Исламского государства» и ряда других запрещенных в России и по всему миру экстремистских террористических организаций того же толка, поступает регулярно из многих источников. Вот возрождение ИГ* точно не нужно никому и ни в каком виде, в том числе и Соединенным Штатам, пока что одобряющим и поддерживающим действия Турции.

Возможно, спасением для ЛНА смогут стать прошедшие на днях переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Ливийский вопрос на них однозначно обсуждался, однако как детали, так и конечный результат этого диалога, понятно, не разглашаются. Если двум президентам удалось прийти к какому-то консенсусу (хотя бы в рамках той же Каирской декларации), то у Хафтара останутся шансы закрепиться на нынешних рубежах, удержав за собою хотя бы восточную часть страны. А дальше стороны снова начнут готовиться к очередному раунду схватки…
Александр Харалужный

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