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Ливия в критической ситуации: Журналисты обнаружили новое пристанище ИГИЛ
14 сентября 2019, 01:09 • 99 • В мире
Побывавшие в Ливии российские журналисты заявили о том, что страна находится в критической ситуации, превратившись в новое пристанище для боевиков ИГИЛ.
В тех районах Ливии, которые контролирует Правительство нацсогласия (ПНС) Файеза Сарраджа, складывается критическая ситуация. Об этом пишут журналисты РИА ФАН, побывавшие в Триполи.
Представители СМИ надеялись посетить социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых держат в тюрьме, однако план реализовать не удалось. Вместо этого местные спецслужбы контролировали каждый шаг журналистов, приставив к ним вооружённых сопровождающих.
В итоге представителям издания демонстрировали красивую картинку и людей, озвучивающих нужные властям мысли. Также ливийские спецслужбы контролировали репортажи.
Как отмечают журналисты, на подконтрольной ПНС территории складывается критическая ситуация, ибо в городах Триполи и Мусрата целые районы контролируют бандформирования, терроризирующие чиновников и предпринимателей. Также было замечено множество вооружённых боевиков из ИГИЛ.
Именно поэтому миллионы ливийцев бежали в Европу.
"Однако миллионы других ливийцев остаются в стране и ежедневно подвергаются смертельной опасности", - добавили журналисты, которые также опасались за свою жизнь.
"Исламское государство" (ИГИЛ) - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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