Ливия в критической ситуации: Журналисты обнаружили новое пристанище ИГИЛ

В тех районах Ливии, которые контролирует Правительство нацсогласия (ПНС) Файеза Сарраджа, складывается критическая ситуация. Об этом пишут журналисты РИА ФАН, побывавшие в Триполи.

Представители СМИ надеялись посетить социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых держат в тюрьме, однако план реализовать не удалось. Вместо этого местные спецслужбы контролировали каждый шаг журналистов, приставив к ним вооружённых сопровождающих.

В итоге представителям издания демонстрировали красивую картинку и людей, озвучивающих нужные властям мысли. Также ливийские спецслужбы контролировали репортажи.

Как отмечают журналисты, на подконтрольной ПНС территории складывается критическая ситуация, ибо в городах Триполи и Мусрата целые районы контролируют бандформирования, терроризирующие чиновников и предпринимателей. Также было замечено множество вооружённых боевиков из ИГИЛ.

Именно поэтому миллионы ливийцев бежали в Европу.

"Однако миллионы других ливийцев остаются в стране и ежедневно подвергаются смертельной опасности", - добавили журналисты, которые также опасались за свою жизнь.

"Исламское государство" (ИГИЛ) - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.