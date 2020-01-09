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Ливия, Сирия и планы на партнерство: Лавров рассказал, о чём договорились Путин и Эрдоган
09 января 2020, 13:39 • 91 • В мире
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, о чём удалось договориться президенту России Владимиру Путину и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. По словам Лаврова, наши страны будут развивать "двустороннее партнерство во всех областях". Кроме того, главы государств обсудили ситуацию в Ливии, конфликт на Ближнем Востоке и действия США.
После открытия "Турецкого потока" Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили важные темы сегодняшней повестки. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, президенты договорились "всемерно развивать и углублять двустороннее партнерство во всех областях".
Кроме того, обсудили ситуацию, сложившуюся в Персидском заливе после убийства иранского генерала Касима Сулеймани. Действия США Эрдоган и Путин назвали "неправомерными и рискованными".
"В связи с событиями последних дней президенты твердо высказались за решение всех проблем в зоне Персидского залива и в регионе в целом исключительно мирными методами в соответствии с нормами международного права", - заявил Сергей Лавров.
Кроме того, главы государств считают, что нужно добиться завершения сирийского кризиса. Эрдоган и Путин выразили решимость вместе бороться с терроризмом. Также лидеры стран сказали, что готовы стать посредниками для урегулирования конфликта в Ливии. Путин и Эрдоган призвали прекратить боевые действия за четыре дня - до 0:00 12 января 2020 года. Контакты между главами государств по этому вопросу в ближайшее время продолжатся.
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