Ливия, Сирия и планы на партнерство: Лавров рассказал, о чём договорились Путин и Эрдоган

После открытия "Турецкого потока" Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили важные темы сегодняшней повестки. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, президенты договорились "всемерно развивать и углублять двустороннее партнерство во всех областях".

Кроме того, обсудили ситуацию, сложившуюся в Персидском заливе после убийства иранского генерала Касима Сулеймани. Действия США Эрдоган и Путин назвали "неправомерными и рискованными".

"В связи с событиями последних дней президенты твердо высказались за решение всех проблем в зоне Персидского залива и в регионе в целом исключительно мирными методами в соответствии с нормами международного права", - заявил Сергей Лавров.

Кроме того, главы государств считают, что нужно добиться завершения сирийского кризиса. Эрдоган и Путин выразили решимость вместе бороться с терроризмом. Также лидеры стран сказали, что готовы стать посредниками для урегулирования конфликта в Ливии. Путин и Эрдоган призвали прекратить боевые действия за четыре дня - до 0:00 12 января 2020 года. Контакты между главами государств по этому вопросу в ближайшее время продолжатся.