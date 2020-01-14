Ливия, мир: Путин должен совершить настоящий дипломатический подвиг

Автор:

Цыганов Александр

Двое, которые уцелели

Их осталось только две, враждующих стороны: Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, действующая от имени Палаты представителей и временного правительства в Тобруке, и Правительство национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа.

Предварительно обе стороны уже объявили о прекращении огня и даже его соблюдают, хотя и не без инцидентов. Это произошло после совместной инициативы России и Турции, призвавших стороны к переговорам официально. А неофициально, можно полагать, надавивших на них. Ибо война зашла достаточно далеко: армия Хафтара в двух шагах от полного контроля над столицей Ливии Триполи, а на помощь правительству Сараджа уже прибывают турецкие войска и их сирийские прокси. То есть конфликт грозит перерасти в большую международную войну, ибо у Турции в Ливии два важных для неё интереса.

Фаиз Сарадж. Фото: Valerio Portelli / Globallookpress

Во-первых, правительство Сараджа, по сути и совести, – политическое крыло группировки «Братья-мусульмане» (террористическая организация, запрещённая в РФ), а президент Турции Эрдоган, опять же по сути и совести, считает эту группировку своей опорой в мусульманских странах ради восстановления прежнего халифата под своей эгидой. В новых формах и обстоятельствах, конечно, но стремление Турции к экспансии то как лидера тюркоязычных стран («Великий Туран»), то как лидера исламского мира отчётливо прослеживается уже лет сорок. Если не больше.

А во-вторых, правительство Сараджа является щитом для некоего интересного города Мисураты (Мисраты), который, в свою очередь, служит для правительства мечом, ибо боевики из этого города и представляют собою наиболее боеспособные из правительственных сил. Сам же город в нынешней Ливии представляет собою нечто вроде пиратской республики наподобие старой Тортуги, где царят собственные власти, избираемые из самых богатых и влиятельных бизнесменов. Которые, в свою очередь, контролируют порт, переваливающий более половины всех поступающих в страну грузов. Интерес же Турции тут кровный: исторически Мисрата заселялась выходцами из турецкой части Оттоманской империи, этническими турками, которых сегодня называют туркменами или туркоманами, и черкесами, переселяемыми сюда во времена Кавказской войны. В общем, не только этнически близкие, но и готовый инструмент влияния Анкары.

Чем им грозит победа Хафтара, всем понятно: именно мисуратцы жестоко убили бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи, и этого в стране никто не забыл. Тем более – фельдмаршал, вместе с которым Каддафи в 1969 году и устроил свою революцию.

Мисуратцы жестоко убили бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи. Фото: x99 / Globallookpress

Но всё гораздо сложнее

Всё сложнее, потому что и сторон уцелело не две, и Хафтар оказался предан своим бывшим другом и руководителем, и интересы жизненные в Ливии не только у Турции.

Что касается сторон... Как все помнят, гражданская война в Ливии началась в рамках организованной США «арабской весны» и агрессии стран НАТО, устроивших режим «закрытого неба» для правительственной авиации Каддафи. Каддафи был убит, и страна благополучно и чуть ли не с облегчением развалилась на племенные анклавы. Добычу стали с наслаждением расклёвывать самые разные стервятники. На ливийскую нефть слетелись итальянские и французские нефтяные компании, на ливийские племена – международные террористы. Все воевали со всеми и против всех, отбиваясь от попыток чужаков отобрать кровно отнятое. Кто – аэропорт, кто – месторождение, кто – кусок дороги…

И вот где-то в 2014 году постепенно начала вырисовываться политическая… Нет, лучше всего это сравнить с кубиком Рубика. В руках новичка. Движутся разноцветные кубики, меняется узор, всё представляется сплошным хаосом. Но постепенно одноцветные квадратики консолидируются, образуются уже более или менее постоянные области одного цвета. Которые, правда, тоже могут мгновенно развалиться при следующем движении пальцев игрока. Если к этому добавить, что кубики в процессе движения ещё и могут произвольно менять цвет, то картинка нынешней Ливии будет довольно похожей.

Все воевали со всеми и против всех, отбиваясь от попыток чужаков отобрать кровно отнятое. Фото: Amru Salahuddien / Globallookpress

Двоевластное многовластие

И вот в 2014 году за этот «кубик» взялся тогда генерал-майор Ливийской национальной армии Халифа Хафтар. Объявивший о начале вооружённой операции по установлению порядка в стране. А дело в том, что к тому времени управлявший Ливией Всеобщий национальный конгресс (ВНК) окончательно стал на платформу радикального исламизма, близкого к платформе «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещённая в РФ). Соответственно, в его тени появились и начали разрастаться ещё более радикальные исламистские группировки: «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещённая в РФ) и «Исламское государство» (террористическая организация, запрещённая в РФ).

Итак, ВНК – исламисты, всё более чернеющие. К тому же продлившие себе полномочия сверх срока, против чего Хафтар и выступил, потребовав роспуска ВНК. Тот объявил это государственным переворотом.

Параллельно возникает Палата представителей Ливии, избранная в том же 2014 году. И, кстати, получившая тогда международное признание. Она обосновалась в городе Тобрук, получила поддержку от Хафтара, а его назначила главнокомандующим вооружёнными силами. Это вторая сила. Правительство, образованное ею, пользуется поддержкой ОАЭ и Египта.

Халифа Хафтар в 2014 году объявил о начале вооружённой операции по установлению порядка в стране. Фото: imago stock&people, via www.imag / Globallookpress

ВНК, не признавший выборов, но осознающий свою незаконность, переформатируется в Новый Всеобщий национальный конгресс и затем в Правительство национального спасения. Сидит в Триполи, пользуется поддержкой Турции, Судана и Катара. Но это те же «Братья-мусульмане» (террористическая организация, запрещённая в РФ).

Дальше по-прежнему все воюют со всеми, но в политике цвета концентрируются всё больше вокруг этих двух сторон. Наконец, в сентябре 2015 года стороны конфликта достигают соглашения «о мире и примирении» под эгидой Миссии ООН по поддержке в Ливии. ООН, давно уже известная как прозападная организация, в очередной раз села в лужу, пытаясь ради интересов Запада объегорить участников процесса. Вот как в Сирии примерно, пока Россия не вмешалась и не навела порядок.

В общем, подписи под документом поставило правительство в Тобруке, представители каких-то муниципалитетов и так называемых организаций «гражданского общества» Ливии. А вот ВНК подписывать мир отказался. Но по его требованию в итоговый текст оказались внесены многие его предложения. И самое главное – провозглашённое в документе Правительство национального единства (сроком на год провозглашённое) возглавили… исламисты, ранее действовавшие под крылом ВНК! Тобрукской же Палате представителей были оставлены законодательные функции.

Примирить непримиримое

12 декабря 2019 года Совет Безопасности ООН продлил мандат миссии ООН по поддержке в Ливии. Фото: Li Muzi / Globallookpress

Таким образом, когда говорят о том, что ПНЕ в Триполи «признано международным сообществом», это и так, и не так. Собственно, его никто не выбирал, за исключением тех 150 человек, что участвовали в процессе под эгидой ООН. Кроме того, столь же международно признанным может считаться законодательный орган страны – Палата представителей. Ну, а после того как ВНК в апреле 2016 года официально передал власть новому правительству, то в итоге сложилась та же конфигурация, что и была в начале войны: в Триполи сидит лишь немного подбрившее бороду исламистское правительство, признанное ООН, а против него воюет национальная армия, формально принадлежащая парламенту, также признанному ООН ранее. Иное дело, что в реальности про деятельность этого парламента никто давно ничего не слышал…

При этом, что важно, лично Хафтар не признаёт законность правительства национального единства. И, между нами говоря, правильно делает. Это, повторюсь, как если бы Башар Асад в Сирии признал с какой-то стати тех «умеренных» исламистов, что в том же 2011 году подняли восстание в Сирии и привели за собою «чёрных» из ИГИЛ. Тех ведь тоже поддерживала ООН и тоже пыталась в Женеве сформировать из них «правительство национального единства».

А ведь то, что Ливийская национальная армия контролирует сегодня около 95% страны, достаточно ясно говорит о том, кого даже такой разрозненный, разделённый, воюющий народ считает подлинно законным.

И вот теперь Владимиру Путину предстоит каким-то образом примирить непримиримое. Хотя бы на время. И хотя бы до такой степени, чтобы враждующие – уже не «кубики», а грани ливийского «рубика» – уселись за стол некоего мирного конгресса, который предложила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ангела Меркель предложила проект мирного конгресса для Ливии. Фото: kremlin.ru

Сумеет ли этого добиться российский президент? Объективно говоря, это не должно быть сложно. В условиях, когда армия Хафтара взяла 6 января город Сирт и стоит уже в кварталах собственно Триполи, правительство Фаиза Сараджа должно страстно желать мирной передышки. Хотя бы для того, чтобы турки успели завезти в контролируемый ПНЕ узенький сектор побольше своих сирийских подручных. А вот фельдмаршал…

Тут как-то проскочило сообщение, со ссылкой на «источник в Пентагоне», будто американские военнослужащие отправились в Ливию «для налаживания отношений и укрепления контактов со своими коллегами» из… Ливийской национальной армии. Если учесть, что Хафтар после разрыва с Каддафи долгое время жил в США и даже завёл там семью взамен уничтоженной бывшим другом, о чём как-то писал Царьград, то у всей этой истории появляется ещё одно дно. Не могли американцы не завербовать такого человека в таких обстоятельствах? Которому они спасли жизнь, которого приветили у себя на 20 лет, которому дали средства к существованию со всей семьёй.

И не потому ли Путин решил подыграть Эрдогану в поддержке ПНЕ, чтобы не дать американцам возможности прийти в конце этой истории и забрать весь куш?