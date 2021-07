Ливия – терра инкогнита

Для справки. Родилась 22 августа 1961 в Лондоне. Окончила юридический факультет университета Бенгази, работала там доцентом, в 2011 году выступила против Каддафи и вошла в состав Переходного национального совета, возглавив отдел по взаимодействию с общественностью. На следующий год уехала в США, где стала стипендиатом программы Фулбрайта и получила степень магистра в области трансформации конфликтов в Центре справедливости и миростроительства (Center for Justice and Peacebuilding, CJP). Эксперт по разрешению конфликтов в некоммерческой организации Институт мира, основанной Конгрессом США. Являлась сотрудником программы по миростроительству и традиционному праву в Центре мировых религий, дипломатии и разрешения конфликтов (Center for World Religions, Diplomacy and Conflict Resolution) Университета Джорджа Мейсона, получила докторскую степень в Центре анализа и разрешения конфликтов Университета Джорджа Мэйсона. С 15 марта 2021 года – министр иностранных дел ПНЕ.Между тем для проведения выборов 24 декабря необходимо создать законодательную базу и правовые основы соответствующих процедур, включая референдум по проекту новой конституции. Крайний срок для принятия законодательной базы был определен 1 июля, но не получилось. Ян Кубиш лишь вновь и вновь разочарованно констатирует критическое запаздывание и выражает сожаление и надежду. Ему ещё неведомо, что менталитет ливийцев зиждется на простом принципе: «Никогда не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра».Дабы придать процессу новый толчок, по инициативе Германии и ООН была созвана очередная конференция по Ливии, которая прошла 23 июня и получила название «Берлин-2». На этот раз уровень участия заметно уступал встрече в январе; организаторы довольствовались тем, что собрались главы МИД пяти стран – постоянных членов СБ ООН, а также Италии, Турции и ОАЭ. На однодневной встрече присутствовали также представители Нидерландов, Швейцария, Туниса, Алжира, Демократической Республики Конго (председатель Африканского союза), Республики Конго (председатель комиссии Африканского союза по Ливии), Египта, Лиги арабских государств и Евросоюза.Для понимания того, на какой стадии находится ливийское урегулирование, достаточно привести перечень основных рекомендаций, принятых по итогам работы конференции «Берлин-2». Была отмечена необходимость:– провести президентские и парламентские выборы, назначенные на 24 декабря, в указанную дату и признать их результаты;– обеспечить «справедливое и прозрачное распределение ресурсов по всей стране»;– прекратить нарушения прав человека, а также международного гуманитарного права, провести расследования;– соблюдать полное выполнение соглашения о прекращении огня.Есть ещё призывы к завершению мер по укреплению доверия, освобождению пленных и заложников, обезвреживанию мин, открытию Прибрежного шоссе и созданию единых институтов национальной безопасности. Отдельным пунктом значится необходимость незамедлительного вывода наемников и иностранных войск. Министр иностранных дел Ливии Наджла аль-Мангуш даже выразила надежду, что иностранцы уйдут из страны в течение ближайших дней, чем немало развеселила комментаторов.Между тем вопрос серьёзный. В Ливии, действительно, находится много иностранных комбатантов, причём с обеих сторон. В боевых действиях принимали участие граждане Судана, наемники из центральноафриканских государств (прежде всего из Чада), сирийцы, египтяне, военные из ОАЭ, Италии и других стран. Когда речь заходит о выводе иностранных войск из Ливии, многие подразумевают прежде всего турецкий контингент. И ошибаются – именно Турция чувствует себя наиболее уверенно.Турецкое военное присутствие на ливийской территории основано на официальном соглашении, заключенном с правительством Сарраджа. Будучи исламистом, премьер Дбейба сохранил протурецкую ориентацию Триполи и подтвердил это 3 мая на встрече с турецкой делегацией, в состав которой входили министр обороны Хулуси Акар, начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер и директор Национальной разведывательной организации (MİT) Хакан Фидан. Турецкий министр обороны отметил, что его подчиненные в Ливии не являются «иностранной военной силой», поэтому Анкара не намерена оттуда выводить свои силы. Одновременно прошли переговоры министров иностранных дел Турции и Ливии, на которых обсуждались вопросы экономического сотрудничества, инвестиций в экономику Ливии и двусторонних торговых связей, а также возвращение турецкого частного сектора.А что Тобрук? Ведь фельдмаршал Халифа Хафтар уже не раз заявлял, что вышвырнет турков и иже с ними если не завтра, то послезавтра точно. Некоторое время он держался в тени, но с конца мая стали приходить известия о его участии в массовых мероприятиях, главным образом в военных учениях и парадах. Одним из них стал масштабный военный парад, проведенный 29 мая в Бенгази. Событие было омрачено катастрофой истребителя МиГ-21 прямо во время прохождения войск – пилот погиб. Судя по всему, Хафтар также готовится принять участие в предстоящих выборах, но сейчас его положение стало менее прочно, чем год назад.Состоятся ли выборы в декабре, неведомо никому. Зато совершенно ясно другое – обширная территория на севере Африки между Египтом и Тунисом остается terra incognita.