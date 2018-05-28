«Ливерпуль» намерен приобрести украинского вратаря

Футбольный клуб «Ливерпуль» намерен приобрести вратаря украинской «Зари» Андрея Лунина.

Английский и украинский клубы провели переговоры насчёт возможного трансфера накануне финала Лиги чемпионов, сообщает zbirna.com.

На 19-летнего футболиста также претендуют ливерпульский «Эвертон» и итальянские «Наполи» с «Интером».

Ранее сообщалось, что болельщики оскорбляют голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса из-за его ошибок, которые привели к поражению от мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов.