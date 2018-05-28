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«Ливерпуль» намерен приобрести украинского вратаря
28 мая 2018, 15:39 • 79 • Украина
Футбольный клуб «Ливерпуль» намерен приобрести вратаря украинской «Зари» Андрея Лунина.
© TT News Agency AFP
Английский и украинский клубы провели переговоры насчёт возможного трансфера накануне финала Лиги чемпионов, сообщает zbirna.com.
На 19-летнего футболиста также претендуют ливерпульский «Эвертон» и итальянские «Наполи» с «Интером».
Ранее сообщалось, что болельщики оскорбляют голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса из-за его ошибок, которые привели к поражению от мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов.
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