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«Ливерпуль» намерен приобрести украинского вратаря

28 мая 2018, 15:39  •  79 • Украина
Футбольный клуб «Ливерпуль» намерен приобрести вратаря украинской «Зари» Андрея Лунина.
 
© TT News Agency AFP
 

Английский и украинский клубы провели переговоры насчёт возможного трансфера накануне финала Лиги чемпионов, сообщает zbirna.com.

На 19-летнего футболиста также претендуют ливерпульский «Эвертон» и итальянские «Наполи» с «Интером».

Ранее сообщалось, что болельщики оскорбляют голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса из-за его ошибок, которые привели к поражению от мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов.

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