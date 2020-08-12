Ливанские силовики за две недели до взрыва написали "пророческое" письмо

В Ливане высокопоставленных чиновников поставили в курс дела об угрозе в порту Бейрута за две недели до случившегося ЧП. Как выяснили журналисты, ливанские силовики ещё в июле написали письмо президенту и премьеру, информируя власти о возможной угрозе взрыва.

При этом, отмечает Reuters, силовики опасались, что при утечке этой информации ею могут воспользоваться террористы.

В послании говорится, что 2750 тонн аммиачной селитры на складе в порту Бейрута могут разнести полностью всю столицу.

В бывшем составе парламента Ливана подтвердили получение "пророческого" послания. Сообщается, что Хасан Диаб получил письмо 20 июля и оно было направлено в Высший совет обороны для консультаций в течение 48 часов.

Напомним, что в столице Ливана 4 августа произошёл мощный взрыв. Жертвами происшествия стали не менее 163 человек, 6000 пострадали, более 300 тысяч остались без жилья.

После ЧП в городе вспыхнули протесты, правительство страны в полном составе ушло в отставку.