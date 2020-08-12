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Ливанские силовики за две недели до взрыва написали "пророческое" письмо

12 августа 2020, 08:45  •  107 • В мире
Ливанские власти ещё до мощнейшего взрыва в порту Бейрута получали информацию о такой угрозе. Как выяснили журналисты, президент и премьер Ливана получили письмо от местных силовиков, где те докладывают об угрозе.
В Ливане высокопоставленных чиновников поставили в курс дела об угрозе в порту Бейрута за две недели до случившегося ЧП. Как выяснили журналисты, ливанские силовики ещё в июле написали письмо президенту и премьеру, информируя власти о возможной угрозе взрыва.
При этом, отмечает Reuters, силовики опасались, что при утечке этой информации ею могут воспользоваться террористы.
В послании говорится, что 2750 тонн аммиачной селитры на складе в порту Бейрута могут разнести полностью всю столицу.
В бывшем составе парламента Ливана подтвердили получение "пророческого" послания. Сообщается, что Хасан Диаб получил письмо 20 июля и оно было направлено в Высший совет обороны для консультаций в течение 48 часов.
Напомним, что в столице Ливана 4 августа произошёл мощный взрыв. Жертвами происшествия стали не менее 163 человек, 6000 пострадали, более 300 тысяч остались без жилья.
После ЧП в городе вспыхнули протесты, правительство страны в полном составе ушло в отставку.

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