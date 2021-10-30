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Ливан стал изгоем арабского мира. Почему страны Персидского залива отворачиваются от Бейрута?

30 октября 2021, 03:15  •  70 • Политика
Ливан превратился в изгоя арабского мира из-за одного неосторожного высказывания. Стало известно, почему страны Персидского залива одна за другой отворачиваются от Бейрута.
Власти Саудовской Аравии потребовали, чтобы посол Ливана покинул страну в течение 48 часов, и при этом отозвали своего посла из Бейрута на консультации.
Как сообщает Федеральное агентство новостей, Эр-Рияд также приостановил закупку товаров из Ливана.
Бахрейн тоже велел послу Ливана покинуть королевство, дав дипломату двое суток на сборы и приведение всех дел в порядок.
Эти демонстративные шаги стали реакцией на слова министра информации Ливана Георга Кордахи, осудившего возглавляемую Саудовской Аравией арабскую коалицию, которая уже много лет поддерживает власти Йемена в борьбе с мятежниками-хуситами.
Примечательно, что весной этого года Саудовская Аравия уже вводила запрет на импорт ливанских товаров. Правда, в тот раз запрет не был связан с политикой. Саудовские пограничники обнаружили в ящиках с ливанскими фруктами спрятанные наркотики, которые кто-то пытался провезти в страну контрабандой.

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