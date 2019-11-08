Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский заявил о желании усовершенствовать уровень украинского языка
"Голова, лапы, хвост... записывайте!": Лидер Туркмении о том, как долж...
Почему Кипр лишает своих паспортов граждан России
Провоцирование на принятие закона: Оппозиция в Германии готовится оборонять &quo...
Главная / Политика

Ливан примеряет на себя сценарий Сирии: Россию просят о помощи в изгнании США и Израиля

08 ноября 2019, 03:09  •  100 • Политика
В Ливане просят Россию о помощи в изгнании США и Израиля, которые глубоко проникли в политику страны. Выход эксперты видят в реализации сирийского сценария, когда Москва предоставила советников и военных Дамаску.
Последние протесты в Ливане контролируют не ливанцы, а американцы. Об этом РИА ФАН заявил лидер Ливанского демократического движения Жак Тамер.
Как признался политик, он больше не понимает, куда движется революция, которую контролируют иностранные силы. Тамер располагает данными о том, что в Ливане действуют представители США, которые и финансируют беспорядки.
В частности, он указал на то, что участники акций протеста могут позволить себе несколько недель не работать, что поднимает много вопросов. Кроме того, протестующие не озвучили никаких конкретных предложений, требуя исключительно отставки правительства.
Политик добавил, что для позитивных изменений в стране необходимо ослабить влияние США и Израиля, которые глубоко проникли в ливанскую политику. Поэтому он призывает вмешаться в ситуацию Москву.
"Просто выгнать их не удастся. Только выдавить. С помощью равной силы - России. Мы хотим, чтобы российские советники и военные помогли нам так же, как они сделали это для Сирии", - заявил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
07 ноября 2019, 23:54
"Позорище несусветное": Захарова по пунктам разоблачила ложь немецкой Deutsche Welle
07 ноября 2019, 18:39
Медведев поручил в недельный срок упорядочить законопроектную работу в правительстве
07 ноября 2019, 23:54
Москва посодействует в передаче Парижу останков соратника Наполеона
07 ноября 2019, 23:54
Скрыть оружие не получится: Клинцевич предостерег США
08 ноября 2019, 03:09
"Банкротство ФБК Навального неизбежно": Адвокат объяснил крах оппозиционера с юридической точки зрения
07 ноября 2019, 23:54
Как будто покупаем, но нет: Киев ворует российский газ - о схеме заявил соратник Зеленского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 ноября 2019, 05:39
Под носом у Зеленского: Глава СБУ выбил зуб начальнику администрации президента Украины
03 ноября 2019, 10:09
"Русские третируют солдат НАТО": Датчане и британцы жалуются, что их "бьют в самое больное"
06 ноября 2019, 02:24
"Это не Евровидение": На MTV объяснили, как украинка Maruv стала "Лучшим российским исполнителем"
02 ноября 2019, 17:54
"Нет ничего более важного… кроме рюмки коньячку?": Заговорившего про НАТО Порошенко тут же одёрнули
05 ноября 2019, 05:09
В Киеве закипают мозги
06 ноября 2019, 21:54
Не верьте, вам врут: "Российских солдат закидали камнями и ботинками в Сирии"
05 ноября 2019, 14:54
Вот теперь Украине - труба: Киев считает, что готов к прекращению транзита российского газа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.