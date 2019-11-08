Ливан примеряет на себя сценарий Сирии: Россию просят о помощи в изгнании США и Израиля

Последние протесты в Ливане контролируют не ливанцы, а американцы. Об этом РИА ФАН заявил лидер Ливанского демократического движения Жак Тамер.

Как признался политик, он больше не понимает, куда движется революция, которую контролируют иностранные силы. Тамер располагает данными о том, что в Ливане действуют представители США, которые и финансируют беспорядки.

В частности, он указал на то, что участники акций протеста могут позволить себе несколько недель не работать, что поднимает много вопросов. Кроме того, протестующие не озвучили никаких конкретных предложений, требуя исключительно отставки правительства.

Политик добавил, что для позитивных изменений в стране необходимо ослабить влияние США и Израиля, которые глубоко проникли в ливанскую политику. Поэтому он призывает вмешаться в ситуацию Москву.

"Просто выгнать их не удастся. Только выдавить. С помощью равной силы - России. Мы хотим, чтобы российские советники и военные помогли нам так же, как они сделали это для Сирии", - заявил эксперт.