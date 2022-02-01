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Литву могут исключить из НАТО. Генералы обиделись
01 февраля 2022, 19:50 • 220 • Политика
Литва заволновалась из-за сообщений о возможном исключении страны из НАТО на фоне скорых учений с участием ВС России.
Более того, Литве не понравилось, что альянс так равнодушен к Украине. В Вильнюсе опасаются, что в случае если между Литвой и Россией произойдёт конфликт, НАТО не станет помогать и "оставит один на один" с Москвой.
Бригадный генерал Ремигиюс Балтренас заметил, что Германия и Хорватия отказались перебрасывать своих военных на Украину, пишет издание Baltnews.
- сказал он.
Фактически литовские генералы впали в панику и заявили, что Россия своими учениями репетирует "акт агрессии".
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