Литву могут исключить из НАТО. Генералы обиделись

Литва заволновалась из-за сообщений о возможном исключении страны из НАТО на фоне скорых учений с участием ВС России.

Более того, Литве не понравилось, что альянс так равнодушен к Украине. В Вильнюсе опасаются, что в случае если между Литвой и Россией произойдёт конфликт, НАТО не станет помогать и "оставит один на один" с Москвой.

Бригадный генерал Ремигиюс Балтренас заметил, что Германия и Хорватия отказались перебрасывать своих военных на Украину, пишет издание Baltnews.

Это не может оставлять равнодушными,

- сказал он.

Фактически литовские генералы впали в панику и заявили, что Россия своими учениями репетирует "акт агрессии".