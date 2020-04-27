Литву и Латвию испугали письмами о выводе войск НАТО из Прибалтики

В штаб-квартире НАТО заверили – войска альянса пришли надолго

Прибалтику кто-то решил испугать, прислав письма о том, что войска НАТО уходят из этого региона в связи с пандемией коронавируса.

Так, на прошлой неделе в Министерстве обороны Литвы получили письмо по электронной почте от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором говорилось о принятом решении вывести из республики войска НАТО в связи с большим количеством заболевших военнослужащих.

Подобные письма получили также литовские СМИ, адресаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и официальные учреждения в Литве.

«Это очередная попытка превратить кризис, возникший вследствие пандемии в кризис безопасности. Такие ложные новости – это попытки вызвать недоверие к партнёрам по альянсу и помешать единству НАТО»,

– заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

В Министерстве обороны Латвии также получили подобное письмо за подписью Йенса Столтенберга. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс обратился за разъяснением в штаб-квартиру НАТО, где его успокоили – войска альянса останутся в Прибалтике и будут и впредь сохранять своё присутствие в странах Балтии и в Польше, а письма эти – чья-то злая шутка.

«Эта ложная новость свидетельствует о том, что во время кризиса Covid-19 общество должно быть особо внимательным, оценивая информацию в публичном пространстве, чтобы не подвергаться провокациям»,

– заявил журналистам Артис Пабрикс, комментируя новость.

В департаменте стратегической коммуникации Вооружённых сил Литвы сообщили, что «последовательные попытки использовать кризис из-за пандемии для распространения дезинформации наблюдаются уже около двух месяцев». Например, в мировых СМИ постоянно пишут о том, что военные НАТО, которые находятся на территории Литвы, заразились коронавирусом и представляют угрозу для местного населения, что подрывает доверие жителей Литвы к солдатам Североатлантического альянса, отметили в департаменте.

В Министерстве обороны говорят о 807 зафиксированных случаях появления ложных сообщений, связанных с эпидемией коронавируса. Сообщения эти распространяются на литовском, английском и русском языках, однако это не помешало Минобороны сделать вывод о «руке Кремля», распространяющей ложные сообщения.

«Означает ли это, что Литва остаётся один на один с Москвой? Литва с 2014 года считает себя возможной целью агрессивной политики своего восточного соседа. Сообщение Столтенберга вызвало в Вильнюсе недоумение, однако позднее выяснилось, что оно было поддельным. Этот случай показал, с каким вызовом столкнулись войска НАТО в Прибалтике на фоне распространения коронавируса»,

– откликнулась на новость, всерьёз испугавшую страны Балтии, немецкая газета Die Welt.