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Литве предложили вернуть Белоруссии два города

04 сентября 2020, 23:20  •  159 • Политика
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Властям прибалтийского государства нужно до конца идти в вопросе десоветизации
Руководство Литвы слишком активно выступает против действующих властей Белоруссии и практически в открытую рассуждает о будущем разделе соседней Республики без президента Александра Лукашенко. На этом фоне лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил литовцам вернуть под юрисдикцию Минска два города.
Политик отметил, что Литва живет по Конституции 1938 года, согласно которой столицей страны является Каунас, а вовсе не Вильнюс.
"А весь Вильнюсский край Литве дал (руководитель СССР Иосиф) Сталин уже позже. Но ведь Литва после 1989 года провела полную десоветизацию. Так что раз речь об историческом ревизионизме, то Литве, ради чистоты совести, нужно не брать, а отдать Белоруссии и Вильнюс, и Клайпеду", – написал Жириновский в своем телеграм-канале.
В середине августа Владимир Вольфович поспорил с ведущим радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав РФ до конца текущего года. На кону – ящик пива.
Напомним, Литва, Латвия и Эстония первыми ввели свою порцию санкций в отношении Минска из-за, как они считают, фальсификации итогов президентских выборов, а также силового разгона протестов. В черные списки попали 29 белорусских чиновников. В ответ Лукашенко пригрозил ответить адекватными мерами, в частности, отказаться от транзита через литовские порты. Бацька заявил буквально следующее: "Они зажрались и забыли, что такое Белоруссия".
Добавим, в 2019 г. морская гавань Клайпеды обслужила 14,1 млн тонн белорусских грузов, что составляет треть общего грузопотока, сообщает РИА "Новости".
Накануне же российская делегация в Минске обсудила с правительством Республики возможность перенаправить нефтепотоки из портов Литвы в нашу Усть-Лугу, где находится крупный отечественный морской хаб.

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