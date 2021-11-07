Литва зовёт страны Балтии на противостояние с Китаем

«Мы говорим единым голосом»

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Латвию и Эстонию сформировать единую стратегию и присоединиться к экономическому давлению на Китай.

В Вильнюсе состоялась сороковая сессия Балтийской ассамблеи – международной организации по сотрудничеству сеймов (парламентов) стран Балтии: Литвы, Латвии и Эстонии. Эта организация была основана ещё тридцать лет назад, а в этом году председательствует на ассамблее Литва.

В своём выступлении на открытии Балтийской ассамблеи глава МИД Литвы призвал всех присутствующих заново оценить важность сотрудничества балтийских стран, особенно в свете происходящих событий.

«Этот год позволил нам заново оценить важность нашего сотрудничества перед лицом новых угроз. Прежде всего, мы говорили о пандемии COVID-19, а последнее решение Литвы выделить вакцины Латвии, которая сталкивается с наиболее тяжёлой ситуацией, – один из символов того, как соседи могут помогать друг другу»,

– рассказал Ландсбергис-младший.

Литва на прошедшей неделе выделила Латвии более 200 тысяч доз вакцины Pfizer в связи с тем, что в соседней стране сложилась действительно тяжёлая эпидемиологическая ситуация.

Вспомнил министр ещё один пример балтийской взаимопомощи: когда Литва столкнулась с миграционным кризисом, Эстония первая пришла на помощь, прислав колючую проволоку для границы и трёх полицейских – усилить пограничную охрану литовской границы.

После чего Ландсбергис призвал соседние страны и дальше проявлять солидарность во всём, а особенно во внешней политике, выступая единым фронтом, особенно, когда речь идёт о противостоянии с такой огромной страной, как Китай.

«Я говорю о нашем подходе к восточной политике, оценке угроз. Мы видим их одинаково, мы понимаем их одинаково и мы говорим единым голосом в тех альянсах, в которых мы вместе, как в Европейском союзе, так и в НАТО. Приглашаем к совместному пересмотру или даже формированию нашей стратегической линии в регионе Тихого и Индийского океанов. Со стороны Литвы мы также просим солидарности в связи с экономическим давлением Китая. И хотя это новая тема в сотрудничестве между нашими тремя странами, но мы призываем вас не остаться в стороне, мы должны выступить единым фронтом»,

– убеждал Ландсбергис глав МИД Латвии и Эстонии.

Затеяв противостояние с Пекином, Вильнюс уже получил большие проблемы как для своей экономики, так и для литовских предпринимателей, а теперь хочет, чтобы такие же проблемы были у всех стран Балтии – всем поровну, чтобы не так обидно было.