Литва ждёт $800 млрд долларов компенсаций за «советскую оккупацию»

Месть труса за пережитый им страх

800 миллиардов долларов жаждет получить Литва от Российской Федерации как правопреемника Советского Союза в качестве «компенсаций за советскую оккупацию». Это требование внесено в литовское законодательство и сформулировано в законе от 13 июня 2000 года «О возмещении ущерба, причинённого в результате оккупации СССР».

Никаких переговоров по этому вопросу не могло вестись и не ведётся. Однако в 2015 году Эстония, Латвия и Литва договорились координировать свои финансовые иски, чтобы «голос Таллина, Риги и Вильнюса был лучше слышен на международных площадках, будь то ЕС или ООН».

Координации достичь не удалось, и официальный Вильнюс обвинил Москву в том, что, «как только заходит речь о деньгах, Россия уходит от дальнейшего разговора».

Россия никуда не уходит. Она не намерена втягиваться в беспредметные, оскорбительные для её государственного достоинства дебаты. В 2005-м президент России Владимир Путин словами «они получат от мёртвого осла уши» вполне ясно обозначил позицию Москвы по вопросу о любых «компенсациях» в принципе. В июне 2020 года В. Путин в статье о причинах начала Второй мировой войны в американском журнале The National Interest повторил: «Не может быть торга по поводу признания или непризнания «советской оккупации» Прибалтики и выплат Литве, Латвии и Эстонии материальных компенсаций. Никакой «советской оккупации» Прибалтики не было».

Так Прибалтика вошла в состав СССР, фото: infourok.ru

Россия отвергает насквозь фальшивый тезис о «советской оккупации» Прибалтики, исходя из факта, что осенью 1939 года, решая свои оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных местных парламентов, что соответствовало нормам международного и государственного права того времени. Прибалтийские республики в составе Союза сохранили свои органы власти, язык, имели представительство в советских высших государственных структурах.

Прусский Мемель – подарок Сталина Литве. Фото: forums.airbast.ru

Что касается Литвы, то как можно забыть, что в октябре 1939 года Москва возвратила ей город Вильно и прилегающий край, ранее входившие в состав Польши. Говорить об «оккупации» в таких обстоятельствах – чистая провокация, верх нелепости. «Это не отсутствие ума. Это ум такой», – говорит депутат ГД РФ Константин Затулин. Однако литовские власти не собираются снимать вопрос с повестки дня. Вопрос постоянно обостряется в канун важных событий. Так случилось и в преддверии 16 февраля, Дня Литовского государства.

Территории, полученные Литвой из рук "оккупантов", фото: maxpark.com

Песня не нова, и поют её всё громче. Ещё в 2012 году под патронажем Дали Грибаускайте межведомственная рабочая группа насчитала ущерб на сумму около 20 млрд долларов. Бывшая председатель комиссии Раса Будбергите утверждала, что это за репарации, принудительные работы, ссылки, убытки государству, природе и культуре. Сегодня та же Будбергите увеличила свои претензии в 40 (!) раз и ведёт речь о 800 миллиардов долларов. Годовой ВВП Литвы составляет около 50 млрд. То есть Вильнюс желает получить от РФ сумму, равную ВВП за 16 лет. И вот за что: за «убийства жителей, геноцид, репрессии и преследования участников послевоенного сопротивления, потери от национализации имущества населения, насильственного насаждения колхозов, экспроприацию ценных бумаг юридических лиц, вынужденную эмиграцию 1944 года, ущерб общественных организаций».

Даже такой политический лис, как Витаутас Ландсбергис, чувствует себя от этого неудобно. По его словам, межведомственная комиссия работала в неверном направлении. Когда она начала считать, над литовцами смеялись: «Как много они хотят!» Ландсбергис считает, что вопрос надо постоянно поднимать не для того, чтобы получить от России больше или меньше денег, а для того, чтобы «оккупация» была признана и чтобы она стала предметом широкого обсуждения.

Советский НПЗ в Мажейкяй - один из столпов экономики Литвы, фото: neftegaz.ru

Нынешняя официальная Литва не может признать, что никакой «оккупации» не было, а жители Литвы были довольны жизнью в СССР. Сограждан, которые думают так, Ландсбергис с Будбергите называют «недоумками, которых всё ещё очень много». Вопрос компенсаций за оккупацию следует не только постоянно ставить ребром перед лицом международных организаций, но и присовокупить к нему тему распределения финансовых потоков между Москвой и Вильнюсом в первые 10-20 лет «оккупации», настаивают те, кто требуют «компенсаций». Сотрудница национального центра исследования геноцида и сопротивления населения Вида Комичене утверждает, что, по официальным данным Советской Литвы, до 1957 года она за первые 10-20 лет «оккупации» перечислила в центральный бюджет 25 миллиардов, а получила 1 миллиард. 24 миллиарда – это ущерб, верните деньги обратно!

В свойственной ему манере Витаутас Ландсбергис с пафосом восклицает: «Нас обвиняют, что хотим нажиться на страданиях нашего народа. Возмещение ущерба – это не нажива, это вопрос справедливости. Мы не получили возмещения ущерба, причинённого немецкой оккупацией, потому что всё себе забрали Советы. Вот в какой угол мы были загнаны. Давайте выбираться из него. И когда-нибудь этот вопрос с Россией будет решён!»

Разочаруем 88-летнего литовского политика: вопрос не будет разрешён никогда. Ибо «вопроса» не существует вообще. Константин Затулин неплохо заметил: пафос Ландсбергиса – это месть труса за пережитый им страх.

Может быть, отказ РФ от развития отношений с республиками Прибалтики следует закрепить официально?