Литва зазывает к себе саммит НАТО

Новое правительство Литвы планирует ввести всеобщую воинскую повинность – и для женщин тоже

Новое правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните с первых дней работы при каждом удобном случае пытается продемонстрировать свою готовность служить Североатлантическому альянсу верой и правдой. Так, Шимоните попросила генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга провести будущий саммит альянса в Литве

Ингрида Шимоните обсудила с Йенсом Столтенбергом «актуальные вопросы трансатлантической безопасности и обороны», при этом литовский премьер пообещала, что Вильнюс будет уделять особое внимание военной сфере страны. Она пообещала – её правительство сделает всё возможное, чтобы выполнить обязательства, которые страна взяла на себя перед Североатлантическим альянсом.

«НАТО занимает особенно важное место в обеспечении безопасности Литвы и всей Европы, поэтому Литва и в дальнейшем будет целенаправленно содействовать укреплению трансатлантической связи, а также стремиться к более тесному сотрудничеству НАТО и Евросоюза. Проведение же саммита альянса на территории Литвы стало бы важным знаком внимания к безопасности и обороне этого региона, и он способствовал бы действиям, укрепляющим безопасность всего региона»,

– заявила Шимоните.

Следующий саммит НАТО пройдёт в Брюсселе в 2021 году, речь же Шимоните ведёт о саммите альянса 2022 года, зазывая его в Литву.

Не отстаёт от премьер-министра и новый глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который постоянно обещает ещё больше укреплять существующие «прочные связи с НАТО». Хотя и так в последние несколько лет страны Балтии усердно занимаются милитаризацией региона, объясняя это пресловутой «российской угрозой». Напомним, летом 2016 года на саммите НАТО, который проходил в Варшаве, было принято решение – разместить многонациональные военные батальоны на территории Литвы, Латвии и Эстонии. Однако странам Балтии этого мало и они продолжают требовать усиления присутствия сил Североатлантического альянса на их территориях, послушно закупая у «западных партнёров» дорогое вооружение и устраивая для них военные учения на своей территории. Особенно старательно всё это делает Литва, которая год от года наращивает свой военный бюджет – несмотря на пандемию коронавируса и падение экономики Вильнюс планирует увеличить расходы на оборону с 2% ВВП до 2,5% ВВП в ближайшие десять лет, начиная уже со следующего года.

Кроме того, новое правительство Литвы уже ведёт разговоры о том, что в стране необходимо ввести всеобщую воинскую повинность – не только для мужчин, но и для женщин. Планируется также существенно увеличить численность профессиональной армии. Сегодня Вооружённые силы Литвы насчитывают 14 тысяч человек, а через десять лет их количество должно вырасти больше, чем в четыре раза – до 60 тысяч.

По мнению литовского общественного деятеля Жильвинаса Разминаса, нет никакой необходимости ни в увеличении армии, ни в размещении на территории страны военных альянса, всё это требует дополнительных трат из и так скудного государственного бюджета.

«Народу Литвы всё это совсем не нужно. Мы не собираемся ни с кем воевать. Если бы Литва действительно была независимым государством и имела свою армию – это другое дело»,

– считает Разминас.