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Литва захотела переименовать Белоруссию

09 января 2021, 15:15  •  171 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
Об этом сообщил штаб Тихановской
На днях бежавшая в Литву с детьми лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в первый раз провела переговоры с главой МИД страны Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром Мантасом Адоменасом. О результатах этой встречи сообщается на ее официальном сайте.
Как отмечается в пресс-релизе, Литва считает, что Белоруссию необходимо переименовать. Власти страны готовы рассмотреть предложение, если белорусы его выдвинут. Сейчас название страны на литовском переводится как "Белая Русь" (Baltarusija). Его важно изменить на Беларусь, считают в Литве. Собирается ли штаб Тихановской предлагать переименование, пока не известно.
Помимо нового названия государства, обсуждались и другие не менее важные вопросы. В частности, речь шла о санкциях против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Напомним, выборы главы государства состоялись 9 августа. В этот же день начались протесты – народ вышел на улицы, выражая недовольство результатами голосования. Оппозиция заявила, что избранным президентом Белоруссии является не Лукашенко, а Тихановская.

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