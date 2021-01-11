Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
Троица, которой не дотянуться до Путина. Блогер рассказал про хитрый и простой м...
На Украину под видом вакцины Pfizer ввезли яд, — СБУ
Главная / Политика

Литва захотела отделить Белоруссию от России

11 января 2021, 18:35  •  179 • Политика
Фото:Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По этому вопросу уже провели консультации с Тихановской
Власти Литвы собираются рассмотреть вопрос о смене названия Белоруссии на литовском языке. Сейчас она называетсяBaltarusijos Respublika. В дословном переводе Baltarusija означает "Белая Русь". Однако это название, по мнению министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, напоминает об "оккупации" России.
Переговоры на этот счет представители Литвы уже провели с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.
"Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России", – сказал агентству BNS Ландсбергис, передает "Интерфакс".
Он заявил, что поводом для смены названия должна стать просьба со стороны белорусов – если подобное предложение поступит, то новое название узаконят, как сделали это с Грузией.
Напомним, с конца декабря Литва официально переименовала Грузию на литовском языке в Сакартвело, пишет "Свободная пресса". Грузинские дипломаты выступили с такой просьбой, поскольку предыдущее название было русским.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



179
Источник
Похожие новости
11 января 2021, 06:40
"О чём же они говорили?": Секретный визит Путина стал откровением для Ближнего Востока
11 января 2021, 03:00
"Мужик явно завёлся": Для Трампа уготовили убийственную перспективу
11 января 2021, 14:00
Зеленский лишил Украину надежды на будущее
11 января 2021, 04:50
"Маска - не спасение": Американца сняли с рейса за одну фразу
11 января 2021, 10:20
Против несогласных "работают по беспределу": Украинец пожаловался на травлю
11 января 2021, 10:20
Украинский эксперт обрек Россию на скорое уничтожение
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 января 2021, 09:10
Германская операция "Преемник" провалена. "Немецкий Трамп" может победить
09 января 2021, 15:15
Литва захотела переименовать Белоруссию
05 января 2021, 00:20
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
08 января 2021, 09:00
На Украине нашли «золотое дно»: известный врач назвал самый крутой бизнес
08 января 2021, 00:45
"Трусливый" Зеленский осудил майдан в Вашингтоне: "Тебя-то кто спрашивал?"
07 января 2021, 19:15
Подлый удар на Рождество: Израиль бил по мирным жителям - спасли лишь русские ПВО
09 января 2021, 10:40
С-300 уничтожил израильский беспилотник - сначала радар, затем и систему: Написанному верить?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.