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Литва захотела отделить Белоруссию от России
11 января 2021, 18:35 • 179 • Политика
По этому вопросу уже провели консультации с Тихановской
Власти Литвы собираются рассмотреть вопрос о смене названия Белоруссии на литовском языке. Сейчас она называетсяBaltarusijos Respublika. В дословном переводе Baltarusija означает "Белая Русь". Однако это название, по мнению министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, напоминает об "оккупации" России.
Переговоры на этот счет представители Литвы уже провели с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.
"Имя, которым мы называем нашу соседнюю страну, не должно закреплять устоявшегося в годы оккупации понимания Беларуси как части России", – сказал агентству BNS Ландсбергис, передает "Интерфакс".
Он заявил, что поводом для смены названия должна стать просьба со стороны белорусов – если подобное предложение поступит, то новое название узаконят, как сделали это с Грузией.
Напомним, с конца декабря Литва официально переименовала Грузию на литовском языке в Сакартвело, пишет "Свободная пресса". Грузинские дипломаты выступили с такой просьбой, поскольку предыдущее название было русским.
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