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Литва заблокировала сайт агентства Sputnik по обвинению в воровстве контента

10 июля 2019, 21:54  •  52 • Политика
Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению приказала провайдерам страны заблокировать сайт российского новостного агентства Sputnik Литва. По заявлению пресс-службы регулятора, 3 июля Литовское радио и телевидение (LRT) пожаловалось, что агентство размещало на своем сайте материалы портала LRT без разрешения.
После этого LRT якобы обращался к администратору веб-сайта и провайдеру хостинга с просьбой удалить контент, незаконно опубликованный и защищенный авторским правом, однако агентство якобы продолжало незаконно публиковать его. "Администратор этого сайта продолжал косвенно поощрять пользователей использовать незаконно опубликованные материалы", - цитирует агентство сообщение пресс-службы литовского регулятора.
На момент обращения агентством было опубликовано 1464 статьи. Решение вступит в силу в случае утверждения Вильнюсским окружным административным судом.
Ранее депутаты от партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис призвали заблокировать сайт. Они заявили, что статьи агентства "искажают действительность", в том числе историю "литовских партизан".

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