Литва заблокировала сайт агентства Sputnik по обвинению в воровстве контента

После этого LRT якобы обращался к администратору веб-сайта и провайдеру хостинга с просьбой удалить контент, незаконно опубликованный и защищенный авторским правом, однако агентство якобы продолжало незаконно публиковать его. "Администратор этого сайта продолжал косвенно поощрять пользователей использовать незаконно опубликованные материалы", - цитирует агентство сообщение пресс-службы литовского регулятора.

На момент обращения агентством было опубликовано 1464 статьи. Решение вступит в силу в случае утверждения Вильнюсским окружным административным судом.

Ранее депутаты от партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис призвали заблокировать сайт. Они заявили, что статьи агентства "искажают действительность", в том числе историю "литовских партизан".