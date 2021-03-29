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Литва выступила против внесения "Спутника V" в ковид-паспорта ЕС

29 марта 2021, 22:05  •  69 • Политика
Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Европе нужно продвигать собственные препараты, в создание которых уже вложены средства
Вильнюс выступил против того, чтобы в настоящий момент российская вакцина против коронавируса "Спутника V" была включена в COVID-паспорта Евросоюза. Об этом заявил исполняющий обязанности посла в ЕС Симонас Шатунас в интервью изданию Politico.
Европа должна сосредоточиться на наращивании производства собственных препаратов, в которые она инвестировала деньги, например, в немецкие фармацевтические компании BioNTech и CureVac, заметил литовец.
По его словам, для Вильнюса включение в предлагаемый Еврокомиссией сертификат о вакцинации лекарств, которые не разрешены медицинским регулятором ЕС, например российским "Спутником V", является красной чертой.
Литва "твердо убеждена, что только одобренные Европейским агентством лекарственных средств (EMA) вакцины должны стать частью Цифрового зеленого сертификата", подчеркнул Шатунас.
Сертификация предполагает создание регистрационной системы, позволяющей фиксировать статус вакцинации, а также предыдущие коронавирусные инфекции и результаты тестов COVID-19. Программа предназначена для облегчения поездок по всему ЕС.
Выступая в воскресенье по французскому телевидению, комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что Комиссия намерена развернуть программу сертификации к середине июня.
Российская вакцина до сих пор находится в процессе рассмотрения EMA, но все еще не получила "зеленый свет". Ведомство лишь в апреле планирует провести инспекцию объектов, где производится "Спутник V".
"Признание только разрешенных EMA вакцин – это способ подчеркнуть доверие к таким институтам ЕС, как регулятор лекарственных средств и агентство ЕС по мониторингу заболеваний, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний", – указал Шатунас.
Также это способ сигнализировать о поддержке европейской фармацевтической промышленности, подытожил литовец.
На прошлой неделе мы писали, что в одной из самых горячих эпидемиологических точек Старого света на Украине местное население из-за недоверия к вакцине CoviShield (AstraZeneca) индийского производства, занимается самолечение. В частности, украинцы применяют препараты для домашнего скота, в том числе пьют ивермектин. Более того, этот ветпрепарат они употребляют и внутримышечно.

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