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Литва выпрашивает денег у ЕС с помощью РФ
08 апреля 2020, 12:35 • 62 • Политика
Прибалты обвинили нашу страну в недостаточно активной борьбе с фашизмом
Литва нашла необычный способ получить деньги от состоятельных государств Евросоюза, уверены политологи. Страна решила выступить в качестве противника РФ на международной арене и обвинила Россию в недостаточно активной борьбе с фашистами в период Второй мировой войны.
Парламент Литвы принял резолюцию, осудив позицию нашего государства, отмечает ТАСС.
"Окончание Второй мировой войны не принесло Литве и другим государствам Центральной и Восточной Европы свободу", - утверждается в документе.
Политологи, которые занялись анализом ситуации, уверены, что Литва таким образом пытается "выпросить" денег у соседей по Евросоюзу. В последние несколько лет США и Старый Свет уже не так активно финансируют страны Прибалтики. Поэтому Литва решила, что увеличение масштабов русофобии поможет получить дополнительные средства к существованию, уверены эксперты.
Ранее "Утро" писало, что Польшу и Прибалтику признали балластом НАТО.
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