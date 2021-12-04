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Литва вынуждена была заявить о собственном бессилии
04 декабря 2021, 12:10 • 32 • Политика
Литва обратилась за помощью к ЕС из-за блокировки Китаем грузов, объявив о собственном бессилии.
Китай блокировал литовские грузы: были введены ограничения. Однако самостоятельно справиться с санкциями Литва не в состоянии, потому надеется на помощь Евросоюза. Дело в том, что исключить китайские предприятия из европейских таможенных систем можно только сообща. Таким образом, война Литвы против Китая была провалена, даже не начавшись.
О собственном бессилии Литва сообщила устами министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса. Министр считает, что решение Китая - это "беспрецедентный случай":
Казалось бы, Евросоюз должен тут же вмешаться и наказать Китай. Но... На практике быстрой реакции не получилось. Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали рассказала, что с китайскими представителями начали переговоры, чтобы прояснить ситуацию.
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