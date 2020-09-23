Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
Главная / Политика

Литва вынуждена была признать правоту России в Белоруссии

23 сентября 2020, 19:15  •  49 • Политика
Власти Литвы были вынуждены признать правоту России. Вильнюс положительно отреагировал на отвод резерва силовиков от границы Белоруссии.
Литва поддерживает решение России отвести резерв, поскольку постоянная дислокация российских военных создаёт угрозу для стран Восточной Европы. Такое заявление в среду сделал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
Постоянное присутствие российских вооружённых сил, если будет принято такое решение, станет серьёзным вызовом для нас с точки зрения безопасности, как для Литвы, так и для Польши, для всего НАТО, - отметил он.
Кароблис подчеркнул, что размещение российских сил в Белоруссии потребовало бы от НАТО дополнительных мер.
Напомним, что на прошлой неделе Москва начала отводить резерв силовиков, который был размещён возле границ Белоруссии для оказания поддержки Минску, если ситуация с протестами начнёт выходить из-под контроля. При этом президент РФ Владимир Путин отмечал, что резерв будет задействован только в том случае, если ситуация в Минске начнёт разворачиваться по украинскому сценарию. Если протестующие начнут громить магазины и захватывать административные здания.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
23 сентября 2020, 12:50
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока"
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в России"
23 сентября 2020, 01:50
"Это абсурдный фарс": Французская журналистка указала на три нестыковки в истории с Навальным
23 сентября 2020, 03:40
Испугались русского супероружия? России хотят "выкрутить руки" санкциями
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтова...
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёд...
23 сентября 2020, 12:50
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока&quo...
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в...
23 сентября 2020, 11:55
Только никому не рассказывайте! Зеленского жестко унизили и отчитали на Западе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2020, 13:20
О вреде виски с пивом и Марии Певчих
19 сентября 2020, 21:45
"Внимательно рассмотрите фото": "Отравленный" Навальный озадачил посткоматозной исповедью
18 сентября 2020, 06:20
"Если реально бомбами, то в чувство приведёт": Как сбить спесь с "визитёров" в Чёрном море
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
18 сентября 2020, 03:35
Русская РЭБ сожгла авионику боевого вертолёта США? СМИ сообщили об аварии Apache в Сирии
20 сентября 2020, 02:20
Смотрят Малахова, сериалы и Соловьева. Как Западная Украина подсела на российское телевидение
20 сентября 2020, 13:20
Где ваши помидоры? "Женский протест" в Белоруссии споткнулся о правду и ОМОН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.