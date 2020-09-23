Литва вынуждена была признать правоту России в Белоруссии

Литва поддерживает решение России отвести резерв, поскольку постоянная дислокация российских военных создаёт угрозу для стран Восточной Европы. Такое заявление в среду сделал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Постоянное присутствие российских вооружённых сил, если будет принято такое решение, станет серьёзным вызовом для нас с точки зрения безопасности, как для Литвы, так и для Польши, для всего НАТО, - отметил он.

Кароблис подчеркнул, что размещение российских сил в Белоруссии потребовало бы от НАТО дополнительных мер.

Напомним, что на прошлой неделе Москва начала отводить резерв силовиков, который был размещён возле границ Белоруссии для оказания поддержки Минску, если ситуация с протестами начнёт выходить из-под контроля. При этом президент РФ Владимир Путин отмечал, что резерв будет задействован только в том случае, если ситуация в Минске начнёт разворачиваться по украинскому сценарию. Если протестующие начнут громить магазины и захватывать административные здания.