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Литва вынуждена была признать правоту России в Белоруссии
23 сентября 2020, 19:15 • 49 • Политика
Власти Литвы были вынуждены признать правоту России. Вильнюс положительно отреагировал на отвод резерва силовиков от границы Белоруссии.
Литва поддерживает решение России отвести резерв, поскольку постоянная дислокация российских военных создаёт угрозу для стран Восточной Европы. Такое заявление в среду сделал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
Кароблис подчеркнул, что размещение российских сил в Белоруссии потребовало бы от НАТО дополнительных мер.
Напомним, что на прошлой неделе Москва начала отводить резерв силовиков, который был размещён возле границ Белоруссии для оказания поддержки Минску, если ситуация с протестами начнёт выходить из-под контроля. При этом президент РФ Владимир Путин отмечал, что резерв будет задействован только в том случае, если ситуация в Минске начнёт разворачиваться по украинскому сценарию. Если протестующие начнут громить магазины и захватывать административные здания.
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