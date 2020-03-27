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Литва выбирает «естественный отбор»

27 марта 2020, 14:35  •  169 • Украина
Вернувшиеся домой литовцы не захотели ограничивать свою свободу
На вечер 26 марта в Литве было подтверждено 299 случаев заражения коронавирусом. В стране началось прогрессивное распространение эпидемии. В одном из очагов заражения – городе Укмерге, где зафиксировано три летальных случая, изолированы 240 медиков. 26 марта был изолирован последний врач этого населённого пункта. На работе остаются только пятеро медицинских сестёр.
В настоящее время скорость распространения коронавируса в Литве превосходит скорость распространения распространения эпидемии в Испании, Великобритании, Германии и Франции – в этих странах она была равна 30%. В Литве – 40%. И тому есть причины.
25 марта с обращением к народу Литвы выступил министр здравоохранения Аврелий Верига. Он признал, что ситуация в стране непростая. И дело не только в том, что растёт количество заражённых коронавирусом.
В Литву продолжают ежедневно прибывать сотни литовцев из разных стран, в том числе из тех, в которых очень высок уровень заражения коронавирусом.
«Пока что большинство зарегистрированных случаев приходится на приезжих из других стран. Поэтому обязательная изоляция прибывших на 14 дней была бы очень логичным шагом, поскольку замедлит распространение болезни. Но мы столкнулись с большой проблемой. Многие прибывшие не хотят быть изолированными с одной стороны, а с другой стороны растёт нагрузка на муниципалитеты, которые должны обеспечивать изоляцию»,
– говорится в заявлении министра.
По его словам, всё недовольство и весь гнев выплёскивается на сотрудников полиции. Однако Верига категорически против введения чрезвычайного положения, поскольку ЧП ограничивает права и свободы граждан.
«Неуправляемая ситуация станет ужасным бременем на совести нашего поколения, потому что в случае распространения болезни медики не смогут помочь всем. В европейских государствах сегодня медики решают, с какого возраста пациентов не интубировать, поскольку шансы спасти их значительно ниже, чем молодых людей. И этот возраст далеко не 80 лет, речь идёт о 60-65-летних жителях. А теперь давайте посмотрим вокруг и подумаем о стоимости потерь и о том, сможем ли мы жить с этим»,
– пытался объяснить цену свободы глава Минздрава.
Изолированные граждане, прибывшие из других стран, требуют отпустить их домой, они не желают оставаться в изоляции, ссылаясь на нарушение свободы личности. Министр призвал всех литовцев пожертвовать на время (всего на две недели!) своими свободами иначе в дело вступить естественный отбор.
«Пожертвуем ли мы своими свободами ради тех, у кого будет шанс выжить, или мы выберем естественный отбор? Сейчас, как никогда, нам нужны сосредоточённость, мир и вера, чтобы мы могли преодолеть распространение коронавируса»,
– подвёл итог Аврелий Верига.
Однако призыв министра здравоохранения остался только словами, на деле действия литовских властей – в пользу «естественного отбора».
26 марта было решено отпустить по домам сотни вернувшихся из-за границы литовцев, которых несколько дней держали в изоляции в гостиницах. Эту информацию подтвердили в Национальном центре общественного здравоохранения (НЦОЗ).
При этом эпидемиолог НЦОЗ Дайва Размувене уточнила, что отпустят тех, у кого дома есть условия самоизоляции, но не объяснила, кто будет проверять условия и существуют ли какие-то критерии для этого.
В четверг в Клайпеду прибыл ещё один паром с литовцами. Теперь у всех прибывших будут брать анализы и отправлять домой под честное слово о самоизоляции.
Литва выбрала свободу личности вместе с естественным отбором – выживут сильнейшие.
Соб. корр. ФСК
На фото. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига, источник – Пресс-служба Министерства здравоохранения Литвы

Фонд Стратегической Культуры

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