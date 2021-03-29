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Литва вступила в войну против "Спутника V": Страна требует не включать вакцину в ковид-паспорта ЕС
29 марта 2021, 22:05 • 89 • Политика
Литва выступила против включения "Спутника V" в ковид-паспорта ЕС. "Только одобренные EMA вакцины должны стать частью Цифрового зелёного сертификата", - заявил представитель страны.
Представитель Литвы в ЕС потребовал не включать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в европейский ковид-паспорт. Об этом сообщает американское издание Politico.
Речь идёт об инициативе Брюсселя ввести специальные сертификаты о вакцинации, позволяющие получившим прививку от коронавируса свободно передвигаться по Европе. Пока предлагается выдавать такие документы только тем, кто получил укол одним из западных препаратов, однако в ЕС допустили, что прививка российским "Спутником V" также позволит получить европейский ковид-паспорт.
Против включения российского препарата в европейский сертификат выступила Литва. Её представитель Симонас Шатунас заявил, что только одобренные европейским регулятором вакцины могут быть включены в ковид-паспорт.
- сказал исполняющий обязанности посла Литвы в ЕС в интервью Politico.
В настоящий момент "Спутник V" находится в процессе рассмотрения Европейским агентством лекарственных средств. Решение о включении российского препарата в сертификат пока не принято.
Напомним, что Европа испытывает острый дефицит вакцин от коронавируса. Западные фармкомпании не смогли в полном объёме обеспечить Европу необходимым количеством своих препаратов. В этой связи целый ряд европейских стран договорились с Россией о закупке "Спутника V", не дожидаясь решения евробюрократов.
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