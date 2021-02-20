Литва вступила в борьбу против "Северного потока-2"

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Вильнюс предлагает не "вознаграждать" Москву газовыми контрактами, а послать ей "правильный" сигнал, чтобы не разрушить европейское единство

В драку вокруг реализации проекта "Северный поток-2" ввязался Вильнюс. Глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис предложил Евросоюзу заморозить строительство газопровода до проведения в России в сентябре парламентских выборов. Об этом сообщает Reuters.

Литовский министр считает, что таким образом можно оказать давление на Москву для проведения демократических реформ и в качестве компромисса между ее сторонниками в Европе и критиками.

Почти завершенный "СП-2" все чаще оказывается в центре внимания, особенно после ареста берлинского пациента Алексея Навального. Между тем поддерживает газопровод Германия, настаивая на том, что это коммерческий проект.

“Замораживание может быть компромиссом”, – заявил Ландсбергис.

"Мы не предлагаем отменить проект, только приостановить его. И продолжать его, когда мы будем иметь дело с демократически избранным российским правительством. Это действительно может увеличить поддержку трубопровода", – заметил литовский министр.

По его словам, если Европа будет "вознаграждать" Россию газовыми контрактами "за подавление оппозиции", то до Москвы не дойдет "правильный сигнал" из Брюсселя и разрушится европейское единство.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас объявил журналистам, что официальный Берлин уже все сказал по поводу спора вокруг "Северного потока-2", подчеркнув, что позиция правительства Германии в данном вопросе не изменилась – трубе быть. Сейчас у немцев цель – создать условия для завершения строительства газопровода.

А в британском издании Express и вовсе увидели некий предупредительный выстрел из Кремля в сторону Вашингтона, который все пытается шантажировать сторонников проекта в Европе санкциями.

