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Литва впала в истерику из-за созванной Россией в ООН встрече по теме угнетения русских за рубежом
23 декабря 2021, 18:15 • 30 • Политика
Вильнюс обнаружил дезинформацию и манипуляцию со стороны Москвы в вопросе ситуации с нацменьшинствами в соседних странах
МИД Литвы раскритиковал инициативу России провести неформальную встречу членов Совбеза ООН по ситуации с нацменьшинствами и героизацией нацизма в государствах Балтийского и Черноморского регионов. В Вильнюсе расценили это как "очередное усилие по распространению лживого нарратива о соседних странах".
Замминистра иностранных дел Мантас Адоменас объявил, что Литва и ее союзники знают, что делает и чего хочет добиться Москва, передает Delfi.
"Приходится сожалеть, что Россия распространяет несоответствующие действительности интерпретации о ситуации с правами человека в Литве и соседних государствах", – заявил дипломат.
По его мнению, российская сторона намерена использовать мероприятие в Нью-Йорке, чтобы отвлечь внимание от якобы ухудшающейся ситуации с правами человека в РФ и, само собой разумеется, "военной эскалации у границ Украины".
Адоменас сообщил, что в целях дезинформации Москва повторяет попытки "манипулировать форматами" Совбеза ООН, что уже осудили в своих заявлениях единомышленники Литвы в данной организации, члены ЕС, а также другие страны.Напомним, 16 декабря Генассамблея ООН одобрила российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Против традиционно выступили лишь США и Украина.
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