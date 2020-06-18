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Литва вновь решила потребовать денег за «оккупацию»

18 июня 2020, 14:00  •  42 • Украина
Однако очевидные успехи Литовской СССР опровергают миф о «советских ужасах»
Сейм Литвы нашёл способ пополнения государственного бюджета – всего-то и нужно постоянно требовать у России компенсаций за то время, пока Литва была в составе Советского Союза.
При этом депутаты Сейма не стесняются заявлять о том, что «оккупировавший 80 лет назад Литву Советский Союз осуществлял террор и геноцид» – именно так говорится в резолюции, которую принял парламент Литвы. Депутаты призывают в документе «продолжать изучение периода оккупации и знакомить с их результатами общество». Вот только не уточняют, будет ли при этом изучаться всё то, что было построено в Литве за годы так называемой «оккупации», которая превратила провинцию в процветающую промышленную республику Советского Союза.
Каждый год в июне литовские политики обязательно принимают какой-то скандальный документ – в память о том, что 15 июня 1940 года Литва вошла в состав СССР. В этом году круглая дата – 80 лет, поэтому и документ посолидней, который, кстати, был принят депутатами единогласно – ни одного сомневающегося.
В резолюции Сейма сообщается, что Россия, которая является правопреемницей Советского Союза, до сих пор «не признала оккупацию и причинённый ею ущерб, а последние десять лет в этой стране активизировались попытки переписать историю Литвы, отрицая факт советской оккупации и очерняя память участников сопротивления». Под участниками сопротивления литовские парламентарии имеют в виду местных нацистских пособников. Кстати, опыт этих преступников и убийц резолюция предлагает изучать особо пристально и знакомить с этим «опытом» всё общество.
Но самое главное, о чём говорится в принятом документе – правительство Литвы должно как можно «активнее поддерживать работы по подсчёту ущерба от оккупации, выделяя на это необходимое финансирование». А затем и «требовать возмещения ущерба от оккупации от России, как правопреемницы оккупировавшего Литву СССР».
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис уже заявил журналистам, что он проследит за тем, чтобы вопрос о возмещении ущерба за советский период постоянно был на повестке дня работы Сейма.
Для того, чтобы оценить «потери» Литвы за советский период, достаточно сказать, что объём валовой продукции промышленности в 1978 г. превышал в 51 раз уровень довоенного (1940 г.), детская смертность упала к 80-м годам с 122 детей на 1000 новорождённых в среднем до 18, за это время число врачей выросло в 6 раз, медсестёр – в 17. И если даже русскоязычная Википедия всё больше рассказывает про «ужасы советского строя», то цифры – и касательно населения, и в отношении развития республики говорят о том, что советские годы были для Литвы наиболее успешными. С 1993 года происходит депопуляция страны – по данным на 1 апреля 2019 года в стране проживало 2 790 322 человека, а в независимость литовцы вступили, перешагнув рубеж в 3700000 человек. Не говоря уже о промышленном производстве. Но Сквернялис и депутаты литовского Сейма живут, похоже, в перевёрнутом мире.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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