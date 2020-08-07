Литва в панике готовится к пуску БелАЭС

Минздраву и советнику президента пришлось успокаивать граждан

«Загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС начнётся в пятницу, 7 августа. В Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) выдали разрешение на право загрузки штатной активной зоны реактора №1 Белорусской АЭС. Всего в августе в реактор первого энергоблока будут загружены 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом»,

– сообщает Белорусское телеграфное агентство БелТА.

Эта новость в четверг появилась во всех литовских СМИ, в результате чего жители Литвы бросились в аптеки скупать таблетки йодистого калия. Жителей приграничных с Белоруссией районов обеспечили такими таблетками заранее и бесплатно.

И хотя в аптеках предупреждают, что принимать эти таблетки можно только в том случае, если Минздрав распространит соответствующие рекомендации, спрос увеличился в три раза. А некоторые готовы принимать йодистый калий для профилактики. Пришлось литовскому Минздраву выступать с рекомендациями и разъяснениями, которые вряд ли подействуют – ведь на протяжении последнего года жителей Литвы каждый день запугивали строящейся Белорусской атомной станцией в соседней стране, рассказывая об угрозе национальной безопасности. Теперь начало работы станции многие граждане Литвы воспринимают как начало Апокалипсиса, не иначе.

Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дарюс Кулешюс даже выступил в четверг с призывом успокоиться и не создавать панику. По его словам, пока ничего страшного не происходит, а по-настоящему станция начнёт работать ещё не скоро.

«Формулировка, что БелАЭС может быть запущена, не является точной. По нашим данным, АЭС фактически начнёт работу не ранее конца этого года или начала следующего года. То, что может происходить в ближайшее время, связано с приближающимися выборами в эти выходные, когда может возникнуть желание перерезать красную ленточку на открытии объекта. Скажем, эстакада в Русне – тоже состоялась церемония, однако на самом деле после церемонии не началась эксплуатация объекта, так как он ещё не был построен»,

– заявил в четверг Дарис Кулешюс в эфире радиостанции LRT radijas, успокаивал советник президента паникующих граждан.

По его словам, это совершенно не опасно, специалисты по ядерной энергетике уверяют, что мощь у станции будет сравнима с потребностями утюга в электроэнергии.

А министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в четверг провёл телеконференцию с генеральным директором Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, которому пожаловался, что Минск спешит перед выборами запустить станцию, хотя Литва просила отложить пуск АЭС. Так же непонятно литовскому министру, почему БелАЭС так быстро получила лицензию на запуск станции.

Однако у МАГАТЭ нет претензий к Минску, о чём не раз сообщали литовским политикам – борцам с АЭС.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс вынужден был признать в четверг, что пока не удалось склонить Латвию на свою сторону и заставить её отказаться от покупки в будущем белорусской электроэнергии. Но даже накануне пуска станции глава МИД не теряет оптимизма и надеется, что, в конце концов, в Риге поймут, какая страшная угроза нависла над всей Европой и присоединятся к бойкоту БелАЭС.

«Надеюсь, что мы сможем договориться по вопросу о неприобретении электроэнергии этой станции, также надеюсь, что другие, возможно, привлекательные факторы не перевесят при принятии решения о бойкоте»,

– рассказал министр, подразумевая под «привлекательными факторами» дешевизну электроэнергии, полученной на АЭС.

Пока с Литвой солидарна только Польша, которая заранее отказалась от белорусской электроэнергии.

«Со стороны Польши это важное и значимое решение»,

– отметил Линкявичюс.