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Литва: в борьбе с мигрантами все средства хороши

24 июля 2021, 16:40  •  157 • В мире
У Вильнюса одна надежда – на помощь Евросоюза, который не спешит
Обстановка на белорусской границе со странами ЕС, особенно с Литвой, продолжает оставаться напряжённой. Вильнюс обвиняет президента Белоруссии Александра Лукашенко в том, что Минск после введения очередного пакета европейских санкций заморозил соглашение с Евросоюзом о реадмиссии и практически прекратил борьбу с нелегалами, что сразу же почувствовали в Литве.
За последнее время в Литву уже нелегально проникли около двух тысяч беженцев, в то время как за весь прошлый год в страну прибыл 81 нелегал, а в 2019 году – 46 человек. Однако в Литве ожидают ухудшения ситуации в ближайшее время.
Между тем сегодня практически никто не вспоминает о том, что ещё в 2017 году Брюссель обещал выделить Минску порядка 7 миллионов евро для строительства центров временного размещения мигрантов на 30 – 50 человек каждый.
«Хочу предупредить, что никакого «отстойника» в Беларуси быть не должно: если кто-то в этом заинтересован, то деньги должны выделяться не только под создание подобных пунктов и поселений для незаконных мигрантов, но и на их дальнейшую экстрадицию»,
– предупредил тогда Александр Лукашенко, после чего тема эта не получила продолжения, сообщает прибалтийский портал Delfi.
На белорусской границе объясняют, почему нелегалы выбирают Литву, а не Польшу: это связано с тем, что литовско-белорусская граница очень слабо оснащена техническими средствами – в Вильнюсе всегда полагались на добросовестность белорусских пограничников.
«Власти Литвы признают, что пока могут эффективно контролировать менее 40% границы с Беларусью, хотя граница с Калининградской областью России защищена практически полностью. Но в Литве возлагают большие надежды на европейскую помощь в борьбе с нелегальной миграцией»,
– отмечает Delfi.
Ну а пока в ожидании помощи ЕС Вильнюс пытается бороться с нелегалами всеми доступными средствами. Так, президент Литвы Гитанас Науседа подписал в среду, 21 июля, поправки в законы, ограничивающие права мигрантов, признав при этом, что поправки эти нарушают права человека.
«Принятый сеймом в срочном порядке закон «дырявый» в смысле прав человека. Однако в настоящее время опаснее было бы иметь «дырявую» политику в отношении нелегальной миграции. Сейчас лучше иметь такой закон, чем не иметь никакого регулирования. Властям, конечно, нужно уважать права нелегальных мигрантов, но при этом нельзя превращать страну в «проходной двор»,
прокомментировал Науседа подписанные поправки в законодательство.
Теперь, согласно поправкам, сокращаются сроки рассмотрения просьб нелегалов о предоставлении убежища, а также ограничиваются права мигрантов в связи с тем, что в стране объявлена экстремальная ситуация. Также просители убежища лишаются возможности обжаловать решения суда первой инстанции в апелляционном порядке.
По мнению же советника литовского президента Повиласа Мачюлиса, депутаты сейма, принимая поправки в законодательство, «выбросили в мусорную корзину права мигрантов».
А глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пригрозил мигрантам, что они будут платить по 10 тысяч евро за жизнь в палатке на жаре и без всяких условий.
Впрочем, глава МИД не ограничился угрозами, а отправился лично в Багдад и Анкару, решив на местах потребовать «обуздать» своих граждан – большинство нелегалов прибывают в Литву из Турции и Ирака. Одно из требований Ландсбергиса было отменить или ограничить авиарейсы в Минск, однако подобное предложение не встретило понимания. В ответ же литовскому министру и в Багдаде и в Анкаре объяснили: спасение утопающих – дело рук самих утопающих, а забирать назад своих граждан из Литвы никто не собирается.
Теперь у Вильнюса одна надежда – на помощь Евросоюза, который также не спешит…
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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