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Литва требует помощи и угрожает открыть западные границы

28 июля 2021, 11:25  •  190 • В мире
Литовцы категорически против устройства в стране лагерей для мигрантов
Нашествие мигрантов на Литву продолжается – спешно выстроенная стена из спиральной колючей проволоки не спасает, ведь существует она не везде, а всего на пяти километрах границы, к тому же, как оказалось, преодолеть подобное заграждение достаточно просто.
В арабских социальных сетях пользователи публикуют видео с литовской границы и рассказывают, что преодолеть эту часть границы с Евросоюзом достаточно легко, сообщает прибалтийский портал Delfi.
Да и пограничники признают – всё чаще они задерживают тех, кто преодолел «полосу препятствий» из колючей проволоки.
Тем не менее, в ближайших планах установить подобное заграждение ещё на протяжении 20 километров, что, конечно же, не остановит поток мигрантов, которых необходимо где-то размещать.
По словам главы МВД Литвы Агне Билотайте, уже принято решение построить новый лагерь для беженцев, в котором смогут разместиться до полутора тысяч нелегалов. Построят лагерь на военном полигоне Рудининкай. Под «строительством лагеря» министр имеет в виду расставить на полигоне палатки и организовать охрану, поскольку удержать беженцев на границе уже невозможно.
«Там точно будет просто обеспечить вопросы безопасности. Палатки уже отправились туда, люди работают, надеемся, что очень скоро мы сможем привезти туда беженцев»,
– рассказала глава МВД журналистам.
Однако принимая подобное решение, правительство забыло посоветоваться с местными жителями, которые оказались не в восторге от подобного соседства и решили бороться своими силами, заблокировав дороги, ведущие к полигону, а все автомобили с палатками отправили назад.
Ситуация усугубляется тем, что протесты начались в восточных районах Литвы, где проживают литовские поляки, основная масса которых настроена пророссийски и пробелорусски.
Протесты окончились столкновениями с полицией, дороги разблокировали.
В Вильнюсе тоже вышли на улицы недовольные тем, что происходит в стране. Митинговали против насильственной вакцинации и карантинных ограничений, и против размещения в стране мигрантов, а в целом – против нынешнего правительства Ингриды Шимоните.
Ну а пока литовцы митинговали, мигранты устроили беспорядки. Как оказалось, они недовольны условиями содержания, короткими прогулками и тем, что у них отобрали мобильные телефоны.
Начала прибывать в Литву и гуманитарная помощь из Евросоюза – всё необходимое для содержания нелегальных мигрантов: палатки, генераторы, одеяла, подушки, постельное бельё, посуда. Помощь уже прислали Эстония, Польша, Швеция, Чехия, Австрия, Греция и Хорватия. Ожидается, что гуманитарную помощь окажут и другие страны Евросоюза. Однако Вильнюс ждёт совсем другую помощь. Литва уже запросила пересмотреть вопрос распределения беженцев по соседним странам. И обратилась даже к Украине, напомнив о предоставленной помощи Киеву за последние годы. Вот только никто пока не спешит и в ответ на просьбы о помощи все шлют палатки и кровати.
Литва же уже грозит открыть свои западные границы, если Евросоюз вплотную не займётся мигрантами. Однако пока до Вильнюса не дошло, что такова цена за вмешательство в дела других государств, и речь не только о Белоруссии. Как говорится, любишь навязывать другим свои правила – люби и последствия этого.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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