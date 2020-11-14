Литва требует от Латвии не покупать электроэнергию у России

Министерство иностранных дел Литвы обратилось к Латвии за разъяснениями по поводу решения латвийских властей приступить к импорту электроэнергии из России.

Ранее Литва, Латвия и Эстония договорились о прекращении поставок электроэнергии через российско-латвийскую границу. Договорённости предусматривали возможность покупки Литвой российской электроэнергии при условии, что она не произведена Белоруссией. Однако после прекращения импорта электроэнергии из Белоруссии в Литву в связи с запуском Белорусской АЭС Латвия приступила к покупке российской электроэнергии.

Единогласия прибалтийских республик в вопросах энергетической безопасности, нет; своя рубашка ближе к телу, и Латвия хочет гарантировать себе бесперебойные поставки электроэнергии.

Комитет по европейским делам Сейма Литвы призвал власти усилить давление на Ригу, но министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас скептически отнёсся к такой инициативе, полагая, что наивно надеяться на добровольный отказ Латвии от российской электроэнергии.

Бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс заподозрил латышей в желании не только покрыть недостаток электроэнергии импортом из России, но и перепродавать эту электроэнергию Литве через Рижскую биржу. Кубилюс назвал это «не совсем чистым бизнесом».

Рига в свою очередь настаивает на том, что российские энергетические компании будут подтверждать российское происхождение электроэнергии специальными сертификатами (мол, это не из Белоруссии). Однако в Вильнюсе считают такой способ проверки неработающим: выделить в общем потоке электроэнергии из России ту, которая производится в Белоруссии, практически невозможно.

Страны Прибалтики импортируют электроэнергию также из Финляндии и Швеции, испытывая её дефицит (местное производство не удовлетворяет внутренние потребности). Дефицит электроэнергии формирует главным образом Литва. Как погасить дефицит, Литва не придумала. Зато придумала Латвия.

Соб. корр. ФСК

Фото: planeta.press