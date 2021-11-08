Литва стягивает войска к границе с Белоруссией - МВД

В Литве приняли решение о стягивании войск к границе Польши и Белоруссии.

После того, как колонна мигрантов двинулась со стороны Белоруссии в направлении Польши, премьер-министр последней заявил о созыве антикризисного штаба. О решении в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер.

Главы ведомств намерены обсудить ситуацию и принять соответствующие решения. Между тем пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин полагает, что "началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши".

Надо сказать, с тревогой за произошедшими событиями наблюдают и из Литвы. Принято решение направить войска к границе с Польшей и Белоруссией из-за наплыва мигрантов. Кроме того, обсуждается возможность объявления ЧС на границе, о чём говорят в местном МВД.

Ранее белорусская сторона неоднократно отмечала, что не будет сдерживать натиск мигрантов, выполняя обязательства Польши. Более того, польские пограничники избивали мигрантов и выбрасывали их на территорию Белоруссии, лишь бы не решать проблемы, связанные с миграционным кризисом.