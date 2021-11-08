Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупр...
Отказ или уничтожение армии: Источники заявили об ультиматуме Путина Эрдогану
"Таинственные действия" у Украины вызвали панику в Пентагоне: "Пр...
Главная / Политика

Литва стягивает войска к границе с Белоруссией - МВД

08 ноября 2021, 14:50  •  131 • Политика
В Литве приняли решение о стягивании войск к границе Польши и Белоруссии.
После того, как колонна мигрантов двинулась со стороны Белоруссии в направлении Польши, премьер-министр последней заявил о созыве антикризисного штаба. О решении в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер.
Главы ведомств намерены обсудить ситуацию и принять соответствующие решения. Между тем пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин полагает, что "началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши".
Надо сказать, с тревогой за произошедшими событиями наблюдают и из Литвы. Принято решение направить войска к границе с Польшей и Белоруссией из-за наплыва мигрантов. Кроме того, обсуждается возможность объявления ЧС на границе, о чём говорят в местном МВД.
Ранее белорусская сторона неоднократно отмечала, что не будет сдерживать натиск мигрантов, выполняя обязательства Польши. Более того, польские пограничники избивали мигрантов и выбрасывали их на территорию Белоруссии, лишь бы не решать проблемы, связанные с миграционным кризисом.
Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów.

Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski. pic.twitter.com/AHexXfsy8a
— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





131
Источник
Похожие новости
08 ноября 2021, 07:15
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодование в Киеве
08 ноября 2021, 02:00
В МИД России прокомментировали новый инцидент с беспилотником в Донбассе
08 ноября 2021, 07:15
"Это не шанс - конкретное задание": Москва выдвинула Вашингтону ультиматум
08 ноября 2021, 09:35
Армия пока наблюдает: Шойгу сделал предупреждение Вашингтону
08 ноября 2021, 03:45
Меркель предложили "тур по Донбассу": Горловка. "Всё включено"
08 ноября 2021, 07:15
Планирующий закрыть "Северный поток - 2" Киев ждёт решения ФРГ: Названы сроки
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 ноября 2021, 21:45
Откуда ракета? Суд Гааги принял "исчерпывающие ответы" "Алмаз-Антея" по делу MH17
04 ноября 2021, 21:35
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
07 ноября 2021, 05:00
"А чё этот Путин?": Скабеева предложила агрессивную "ответку" русских для США
08 ноября 2021, 07:15
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодование в Киеве
06 ноября 2021, 19:05
В Госдуме назвали законный способ включить Донбасс в состав России
02 ноября 2021, 10:35
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лица"
07 ноября 2021, 15:30
Украина собирается отобрать у России самое главное
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.