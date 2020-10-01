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Литва строит планы на помощь Белоруссии "после Лукашенко"

01 октября 2020, 18:50  •  96 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главное – не допустить вмешательство России в дела Республики
Литовский лидер Гитанас Науседа призвал Европейский союз разработать стратегию поддержки Белоруссии, которая понадобится жителям страны после того, как "уйдет" Александр Лукашенко.
В первую очередь, президент Литвы считает необходимым оградить Республику от вмешательства других государств. На саммите европейского объединения Науседа обозначил основные задачи западных политиков. Так, после того как "состоится" ожидаемая европейцами отставка законно избранного президента Белоруссии, им предстоит выстраивать диалог с оставшимися без Батьки белорусами.
Если надежды высокопоставленных представителей западного общества сбудутся, то они в первую очередь постараются убедить белорусов, что готовы помочь им: поддержать экономику, дать возможность брать кредиты, облегчить требования к визам, а также расширить доступ на рынок Европы.
При этом литовский лидер призвал коллег по Евросоюзу сделать все возможное, чтобы не позволить России вмешаться в судьбу Белоруссии. Он также понадеялся, что на текущем саммите европейским главнокомандующим удастся прийти к единому мнению и ввести антибелорусские санкции, передает "Радыё Свабода".
Ранее "Утро.у" рассказывало, что на Западе отказались признавать Лукашенко законным президентом Белоруссии. Среди неприятелей Батьки оказались Германия, Словакия, Литва, Эстония и другие.

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