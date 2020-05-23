Литва строит мост, который ведёт в никуда

18 июня на саммите стран-членов ЕС и «Восточного партнёрства» можно ожидать неожиданных зигзагов

18 июня в Брюсселе планируют обсудить состояние программы «Восточного партнёрства». Президент Литвы Гитанас Науседа призвал членов ЕС к участию в саммите. Деловой разговор, сказал он, может стать «важным знаком для стран «Восточного партнёрства», особенно для тех, кто стремится к политической и экономической интеграции в условиях борьбы не только с COVID-19, но и с дезинформацией третьих стран». Когда в рабочей резиденции литовского президента говорят о «третьих странах», всегда подразумевается только одна страна – Российская Федерация.

Вильнюс продолжает считать, что ЕС в состоянии предложить востоку Европы привлекательные перспективы, но проектом добрососедских отношений с республиками бывшего СССР это не назовёшь, ибо в проекте нет России. Больше того, документы «Восточного партнёрства» указывают на задачи противостояния России; данная программа и задумывалась как антироссийская. В 2008 году Польша и Швеция предложили её как инициативу, направленную на углубление и укрепление отношений с шестью постсоветскими республиками – Грузией, Молдавией, Украиной, Арменией, Белоруссией и Азербайджаном. Целью провозглашалось создание платформы сотрудничества по вопросам развития демократии, торговли, экономических стратегий, передвижения людей.

«Восточное партнёрство» имело два блока: экономический и политический. С самого начала второе стало преобладать над первым. Любые экономические цели «Восточного партнёрства» увязывались Европейским союзом с выполнением политических требований.

Сегодня эта программа больше походит на мутирующее реалити-шоу, в котором всё завязано на капризы участников. Замена Швеции на Литву в качестве одного из кураторов программы ничего не изменила. Чем более продвигаются вперёд страны-отличники евроинтеграции, тем хуже живут люди в этих странах. И наоборот: в странах-двоечниках живут спокойнее, богаче. Молдавия, Грузия, Украина – отличники (имеют соглашения об ассоциации с ЕС); что происходит сегодня в Кишинёве, Тбилиси, Киеве, известно. Беларусь, Азербайджан и Армения – отстающие участники «Восточного партнёрства», но живут в целом без потрясений.

«Беларусь – откровенный второгодник, единственная страна, которая в рамках проекта дискриминирована. В формате «Восточного партнёрства» не признаётся ни суверенитет республики, ни её независимость. Президента лишь однажды приглашали на саммит. Парламент признан нелегитимным. Официальные структуры Евросоюза сами выбирают делегатов от Беларуси из рядов радикальной оппозиции. Неважно, что рейтинг такого представителя суверенного государства всего 5%. Именно такой нужен Европе – покорный и управляемый», – характеризует место Минска в данной программе белорусский политолог Пётр Петровский.

Для Баку с его нефтью «Восточное партнёрство» – не более чем площадка для дипломатических разминок. Ереван старается извлечь из программы выгоду, оставаясь сторонником евразийской интеграции. Тбилиси, кажется, не знает, что хочет. Кишинев балансирует на двух стульях. Киев – самый преданный член программы, но всё, что делалось на Украине (по крайней мере с 2014 года), делалось вопреки интересам России. Западу дальнейшая судьба Украины безразлична – пусть одни грабят, другие копаются в навозе. Инспирированный извне развал страны в Брюсселе называют внутренним делом Украины. Мир на Украине Западу не нужен. Тлеющий конфликт в Донбассе является одним из механизмов манипуляции украинским обществом в интересах Вашингтона и Брюсселя.

«Вспомним проект Средиземноморского союза, страны которого тоже были отличниками евроинтеграции. Сегодня они оказались заложниками арабской весны со всеми её последствиями и факторами нестабильности. Речь не только о миграционных кризисах, но и вообще о проблеме дестабилизации южной границы ЕС… Можно утверждать, что неконтролируемая миграция – всего лишь эхо пропаганды, нацеленной на переезд лучшей части общества арабских стран в Европу. В этом контексте «Восточное партнёрство» – лишь калька со Средиземноморского проекта. Участники программы – не более чем поставщики демографического материала», – говорит Пётр Петровский.

Интеллектуал Гитанас Науседа понимает бесперспективность такого курса, но Литва остаётся куратором программы. Поэтому в недавних телефонных беседах с президентами Украины, Азербайджана, Грузии, Молдавии, Армении и Белоруссии Науседа говорил о необходимости чертить новые перспективы восточной политики.

Однако что за этими общими словами? Звонки президента Литвы походили на звонки психотерапевта, который по обязанности интересуется настроениями пациентов и готов их ободрить, не вникая в действительное положение дел. Заключительным аккордом телефонного марафона Науседы стал звонок в Брюссель председателю Совета руководителей ЕС Шарлю Мишелю. От своего имени, от имени президентов Эстонии, Польши, Латвии и лидеров государств Северной Европы (NB6) Науседа заявил об обязанности «продемонстрировать должное внимание и оказать большую помощь» странам-членам «Восточного партнёрства», «которые готовы добиваться европейской перспективы».

Так чего ждать от саммита? Думается, Европа обойдётся без сюрпризов, встречу понизят со «знаковой» до «рутинной». Вильнюс постарается оправдать роль куратора европейского проекта, но Литва строит мост, который ведёт в никуда; в этой программе она становится «Берлинской стеной 2.0». Обращает на себя внимание и низкий уровень коммуникативных способностей литовского руководства. От Польши как второго покровителя «Восточного партнёрства» можно ждать неожиданных заявлений, особенно в отношении Украины; галичане, осевшие в Киеве, гордятся флагами запрещённой в России ОУН-УПА*, что очень раздражает поляков. Могут заиграть интересы венгерской и румынской политики в отношении Украины; румыны помнят, как отошли Киеву их земли. Что касается таких стран старой Европы, как Франция, Италия, Испания, для них евроинтеграция участников программы ВП – точно не вопрос первостепенной важности.