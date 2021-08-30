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Литва создала для нелегалов ужасные условия проживания: жалуются беженцы

30 августа 2021, 21:40  •  21 • Политика
Фото: Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Мигрантов кормят макаронами с консервами и дают дурно пахнущую воду
Нелегальные мигранты пожаловались на ужасные условия в обустроенных литовскими властями для беженцев лагерях, расположенных у границы с Белоруссией. Об этом рассказали сами искатели лучшей доли изданию Sputnik.
Отмечается, что в одном из временных пристанищ, созданном всего в одном километре от литовско-белорусской границы, на сегодняшний момент находятся около полутора тысяч выходцев из стран Азии. Речь идет о лагере на полигоне Руднинкай. По словам беженцев, там они проживают в брезентовых палатках, жалуются на сырость и дурной запах.
Кормят нелегалов раз в день, при этом качество продуктов оставляет желать лучшего. Беженцам выдают макароны и консервы. Кроме того, они утверждают, что плохо пахнет вода. Мигрантам не дают теплых вещей, не разрешают покидать охраняемую силовиками территорию лагеря. Нелегалы жалуются на дурное отношение со стороны литовских пограничников.
Напомним, в большинстве своем беженцы являются выходцами из Ирака, Афганистана и Сирии. Они пытающиеся проникнуть из Белоруссии в Литву, чтобы далее попасть в страны Евросоюза. Нелегалы из Руднинкай уже не раз привлекали внимание СМИ, жалуясь на условия проживания в лагере.
Ранее сегодня российский политолог и историк Владимир Корнилов сообщил о появившихся мигрантах из Афганистана на улицах Одессы. По его словам, США и Европе "нужны дешевые отстойники для потока беженцев" и власти Украины тут же предложили "свои верноподданнические услуги".
В Афганистане облажались США. А афганских беженцев уже начали доставлять на Украину. Первые уже замечены на улицах Одессы. Америке и Европе нужны дешевые отстойники для потока беженцев. Как видите, Украина тут же предложила свои верноподданнические услуги pic.twitter.com/xbHPiI0oUx
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) August 30, 2021

Можно предположить, что очень скоро эти люди начнут прорываться в сторону Старого Света, но обвинят в неуправляемых потоках мигрантов снова Россию и Белоруссию, как уже это делает Польша. В Варшаве это уже назвали коварным планом "Северный поток-3".

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