Литва собралась остановить Белорусскую АЭС

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В Республике опасаются проникновения электроэнергии своего юго-восточного соседа в Прибалтику

Вильнюс строит планы по остановке БелАЭС. Как заявил советник президента Республики Ярослав Неверовичюс, власти для этого предпринимают максимум усилий.

"Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы <...> не подвергать опасности наших граждан, наше государство и ЕС в целом", – цитирует РИА "Новости" чиновника.

Он отметил, что Минск согласился информировать литовскую сторону о любых возможных инцидентах на станции, однако Вильнюс вынужден самостоятельно запрашивать информацию.

Необходимо ускорить процесс синхронизации Литвы, Латвии и Эстонии с сетями центральной Европы, чтобы не допустить выхода белорусской электроэнергии на рынок прибалтийских государств.

"Самая большая проблема в том, что пока мы находимся в единой системе с Белоруссией и Россией", – сокрушается Неверовичюс.

Напомним, первая атомная электростанция в Белоруссии была открыта в городе Островце Гродненской области в августе 2020 года. 7 ноября БелАЭС впервые вывели ее первый энергоблок на мощность 400 МВт. Однако уже вскоре стала приходить тревожная информация со станции. По данным СМИ, первый блок перестал вырабатывать мощность, поскольку произошливзрывы трансформаторов напряжения на одном из агрегатов, которые связаны с генератором.

Минэнерго Республики 10 ноября подтвердило факт временного прекращения поставок электроэнергии с БелАЭС в соответствии со спецпрограммой. Пресс-служба ведомства уведомила, что "в ходе проводимых испытаний ... выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования".

Первый энергоблок был включен в сеть после замены трансформаторов напряжения 19 ноября.

Ранее мы писали, как страны Прибалтики рассорились из-за начала работы БелАЭС, поскольку Латвию решила покупать российскую электроэнергию без согласования с соседями.

