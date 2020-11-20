Литва сегодня – в окружении сумасшедших здоровый выглядит душевнобольным

История Гедрюса Грабаускаса, или «Возбуди Гитлера в себе»

Политика и правозащитника из Литвы Гедрюса Грабаускаса тамошнее правосудие и прокуроры хотели выставить сумасшедшим. Ему уже назначили принудительную судебно-психиатрическую экспертизу, да не уследили за подопечным. Через Латвию и Эстонию Гедрюс перебрался в Российскую Федерацию, где 5 ноября попросил политического убежища, опубликовав открытое письмо о преследованиях литовскими спецслужбами инакомыслящих.

Имелись ли у служителей литовской Фемиды основания назначать врачебную экспертизу? С их точки зрения, да. В Литве все поголовно младодемократы, включая левоцентристов, социалистов и социал-демократов, рассматривают НАТО в качестве основного гаранта национальной безопасности. И только председатель оппозиционной партии Социалистический народный фронт (СНФ) Гедрюс Грабаускас называет военные контингенты Североатлантического альянса на литовской территории «главной угрозой интересам суверенного государства». Ну не сумасшедший ли?

Пикет Социалистического народного фронта у посольства США в Литве

СНФ регулярно проводит митинги и пикеты у посольства США, что не может не раздражать литовскую госбезопасность и полицию. Активисты Фронта предупреждают: базы НАТО в Литве уже находятся под прицелом ракет, размещённых на территории РФ и Белоруссии, а «если на этом театре военных действий встретятся два рыцаря, они вытопчут всю траву на святой земле Девы Марии».

За 30 лет независимости в литовский пантеон национальных героев внесено немало бывших гитлеровских коллаборационистов. Послевоенной вооружённой борьбой этих военных преступников против «советских оккупантов» восхищаются первые лица литовского государства, устраивая помпезные торжества. В школах изучают биографии бандитов, по всей стране под патронажем государства им ставят памятники, как, например, гитлеровскому диверсанту Юозасу Барзде Клёну и Антанасу Старкусу по кличке Монте. В Шяуляе гимназия носит имя убийцы евреев, коменданта города Йонаса Норейки, в центре Вильнюса ему установлена мемориальная доска. В Укмерге стоит памятник мяснику Юозасу Криштапонису. Подобных примеров сотни и их становится всё больше.

"Онижедети" на марше литовских неонацистов

В Литве лишь небольшая группа антифашистов во главе с Грабаускасом публично возмущается возвышением и героизацией нацистских пособников – участников еврейских погромов летом 1941-го и массовых расстрелов граждан Литвы еврейской национальности в 1942-1943 годах. Действия антифашистов осуждает даже литовский департамент государственной безопасности. С его подачи прокуроры выдают ордера на обыски, а банки блокируют счета «нелояльных Литовскому государству граждан, возможно, замешанных в отмывании денег и финансировании международного терроризма».

Антисемитизм процветает. Им пропитана каждая клеточка литовского государственного национализма. Органы правопорядка вяло реагируют на многочисленные акты осквернения еврейских памятников. Политики правого толка и представители всех ветвей власти на словах осуждают вандалов, но своим бездействием потворствуют им. Речь идёт о таких неонацистских организациях, как «Щит», «Братство Зеленого Дьявола» и другие. «Щит» распространяет листовки «Возбуди Гитлера в себе» и «Время поставит на место евреев и коммуняк», проводит конференции по «наследию» адептов фашизма Леона Дегреля и Бенито Муссолини.

У литовских неонацистов хорошая «крыша». Влиятельные покровители есть даже в парламенте – Лауринас Касчюнас, Сакалас Городецкис, Аудронюс Ажубалис. Всех не перечислишь.

Молодёжи, воспитанной на идеях национализма, много в литовских вооружённых силах, где командование закрывает глаза на неонацистскую и фашистскую символику, «зигование», нетерпимое отношение к сослуживцам из числа национальных меньшинств.

Тезисно перечислим другие серьёзные мотивы для назначения психической экспертизы Гедрюсу Грабаускасу:

– отрицание им и его сторонниками советской агрессии в январе 1991 года, когда в столице Литвы у телецентра погибли 13 или 14 «защитников свободы». Как и Альгирдас Палецкис, лидер Социалистического народного фронта считает, что в ту ночь «свои стреляли в своих»,

– публикации в российских СМИ, выступления в РФ на ТВ-каналах «с критикой Литвы как недемократического, несостоявшегося государства, болеющего всеми болезнями тотального застоя».

По мнению литовских чиновников, букет таких мнений может быть только у душевнобольного – ведь психически здоровому человеку в Литве не придёт в голову идти против курса властей. Психически здоровые не позволяют себе вслух критиковать участие страны в Европейском союзе, доказывать необходимость быстрейшего отказа от евро в пользу национальной валюты лит, вслух говорить о тесном и всестороннем сотрудничестве с «террористической Россий», как назвала РФ Даля Грибаускайте. И верх безумия – публичное цитирование статей Конституции, которые запрещают иметь на территории Литвы иностранные военные базы. «Ну сумасшедший, что возьмёшь?» (В. Высоцкий).

Нет сомнений в том, что медики по команде из департамента госбезопасности упрятали бы Гедрюса Грабаускаса в психушку. Эмигрировал он вовремя. Это лучше, чем превращаться в овощ под воздействием психотропных препаратов в специальном литовском учреждении.

Политический эмигрант Гедрюс Грабаускас