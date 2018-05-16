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Литва решила ввести квоты для зарубежных работников из-за украинцев

16 мая 2018, 20:54  •  78 • Украина
Вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матулёнис заявил, что власти страны приняли решение ввести квоты для зарубежных работников из-за наплыва украинцев, желающих устроиться на работу.
 
© Sputnik / Сергей Строителев
 

Об этом он рассказал BNS.

«Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан, поскольку это более дешёвая рабочая сила», — приводит его слова 15min.

В частности, по его словам, в стране наблюдается слишком большое число строителей и водителей с Украины.

Уточняется, что квоты не будут действовать в отношении специалистов с высокой квалификацией.

Конкретные предложения будут выдвинуты до октября этого года.

В январе сообщалось, что число приехавших работать в Литву украинцев увеличилось вдвое в 2017 году.

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