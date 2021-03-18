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Литва решила рассорить Россию и Белоруссию – политолог

18 марта 2021, 11:05  •  135 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минск делают камнем преткновения в отношениях Москвы с европейскими партнерами
Литва разными способами пытается распространить свое влияние на Белоруссию. Когда это не получилось с помощью переворота после выборов в августе, Вильнюс решил зайти с другой стороны, то есть сначала разрушить отношения Минска с Москвой. Так считает глава Белорусского общественного объединения "Русь" Николай Сергеев.
"В Литве подумали, что могут сейчас разрушить российско-белорусский союз и втянуть Минск в свою орбиту",
– указал политолог, отметив, что такое отношение Вильнюса к Минску – это "пережитки времен Великого княжества Литовского".
Поскольку у Запада не получилось сменить власть в Белоруссии на более удобную для себя, да и международная изоляция на деле оказалась не такой, как хотели оппоненты Минска, сейчас Вильнюс пытается лишить его поддержки союзников, в первую очередь, Москвы.
В частности, белорусская карта разыгрывается, чтобы вбить клин между Россией и Германией. Этому, по мнению политолога, посвящен визит главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в ФРГ.
"Литва боится, что между Германией и Россией будут установлены нормальные добрососедские отношения. (...) Вильнюс пытается не допустить этого и создать между Москвой и Берлином камень преткновения в виде Белоруссии",
– приводит Baltnews слова Сергеева.
Ранее глава литовской дипломатии в в крайне недипломатичных выражениях прокомментировал запрос белорусских правоохранителей на выдачу оппозиционерки Светланы Тихановской, которая после выборов в августе 2020 г. покинула РБ и обосновалась в Литве. Более того, на днях Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз подготовить совместный план, как действовать после свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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