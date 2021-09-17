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Литва решила поссориться и с «сёстрами» – Латвией и Эстонией

17 сентября 2021, 16:50  •  28 • В мире
Вильнюс в одностороннем порядке ограничил поступление электроэнергии странам Балтии
В Вильнюсе внезапно вспомнили про позабытую войну с Белорусской атомной станцией (БелАЭС) и в среду, 15 сентября, в одностороннем порядке ограничили поступление электроэнергии с БелАЭС в страны Балтии – Латвию и Эстонию.
В результате Латвия потеряла возможность покупать электроэнергию в России в необходимых ей количествах. В Литве же решили: пока страны Балтии не подпишут новое трёхстороннее соглашение о торговле электроэнергией, диктовать условия будет Вильнюс.
«В первый день применения новой методики, была установлена максимальная мощность передачи 262 мегаватта электроэнергии из Белоруссии в Литву. Новая методология гарантирует, что электроэнергия, необходимая для обеспечения надёжности энергосистемы, может поступать в Литву. В то же время будет ограничен импорт в Литву электроэнергии, производимой в Островце. Согласно новой методике, пропускная способность будет рассчитываться каждый день, чтобы обеспечить стабильную и надёжную работу системы электроэнергии»,
– заявил генеральный директор компании Litgrid Рокас Масюлис. Именно эта компания снизила максимальную пропускную способность на литовско-белорусских соединениях.
Таким весьма сомнительным способом Литва пытается не допустить в страну электроэнергию с БелАЭС.
И хотя специалисты не раз пытались объяснить правительству, что задача отделить «правильную» электроэнергию от «неправильной» неосуществима, но власти в своей многолетней войне с АЭС не желают слушать никакие доводы. К тому же в стране действует так называемый антиостровецкий закон, согласно которому Литва не имеет права закупать электроэнергию, произведённую на «опасных» (по мнению литовских политиков) АЭС. С другой стороны, после того как БелАЭС начала свою работу, Вильнюс обязан был прекратить покупать у Белоруссии электроэнергию. Но в этом случае Литва воспользовалась украинским опытом и стала покупать белорусскую электроэнергию через латвийскую биржу. Литва давно настаивает на заключении трёхстороннего соглашения о торговле электроэнергией с третьими странами. Однако ни Латвия, ни Эстония не заинтересованы в этом соглашении, их и так всё устраивает.
И тогда Литва взяла инициативу в свои руки, рискуя нажить себе ещё парочку врагов – на этот раз среди «сестёр».
По крайней мере, Латвия уже объявила, что в ответ Рига и Таллин договорились отменить коэффициент 0,62, которым ограничивался импорт российской электроэнергии в Латвию, отныне будет установлен коэффициент 1, который ничего ограничивать не будет.
Это поможет повысить пропускную способность с 262 до 320 мегаватт.
Недовольны и в Эстонии, там считают действия Вильнюса своеволием и вмешательством в экономики соседних стран.
Впрочем, Литве не привыкать к подобным обвинениям.
Между тем цена на электроэнергию в странах Балтии бьёт рекорды. В Эстонии один мегаватт-час в понедельник стоил 135 евро, во вторник – 141,6 евро, а в среду – 160 евро. Эстонцы уже весьма «благодарны» скандалистке-Литве.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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