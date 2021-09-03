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Литва решила перевезти мигрантов поближе к российским границам
03 сентября 2021, 21:00 • 101 • Политика
Скандал вокруг беженцев набирает обороты
Литовские власти всеми силами демонстрируют свое недовольство по поводу массового потока нелегальных мигрантов. Богатые на выдумку европейцы решили перебросить незаконных беженцев поближе к рубежам нашей страны.
С такой гениальной идеей выступили в местном Министерстве иностранных дел. В главном литовском внешнеполитическом ведомстве решили, что нелегальные мигранты мужского пола будут отправлены на зимовку в тюрьму, которая располагается в городе Кибартай. Этот населенный пункт находится на берегу реки Лепоны. По данной водной артерии проходит граница с нашим государством в районе Калининграда.
Стоит отметить, что такие известия отнюдь не пришлись по вкусу работникам данного исправительного учреждения. Также свое недовольство уже высказали местные жители. Литовцы боятся наплыва беженцев, из-за которого они могут лишиться трудоустройства.
Глава литовского МИД Агне Билотайте посетовала, что жители Кибартая так рано узнали о планах федеральной администрации. Вильнюс надеялся до последнего скрывать эту информацию и раздосадован тем, что граждане уже начинают протестовать.
Высокопоставленная литовка попыталась успокоить взволнованных сограждан и пообещала, что никто из них не лишится своих рабочих мест. Такую информацию публикуют журналисты агентства Sputnik.Литва.
Кстати, недавно стало известно, что польские власти решили ввести режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за мигрантов. Такое положение будет действовать в течение одного месяца с возможностью его пролонгации.
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