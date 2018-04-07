Литва решила отправить на Украину новую группу военных инструкторов

Литва отправит на Украину новую группу военных инструкторов, состоящую из 12 человек. Об этом информирует Delfi со ссылкой на литовское Минобороны.

В пятницу, 6 апреля, прошла церемония проводов новой группы, в которую вошли служащие Добровольческих сил обороны Литвы.

По данным издания, на находящемся в западной части Украины полигоне Яворов военные Литвы вместе с инструкторами из США, Канады, Польши и Великобритании будут обучать украинских солдат планированию операций.

Отмечается, что они «будут проводить и оценивать учения, стрельбы и прочее».

Новая группа инструкторов будет находиться на Украине до конца июня.

Ранее стало известно, что на Украину для обучения ВСУ прибыли 50 канадских военных инструкторов.