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Литва решила отправить на Украину новую группу военных инструкторов
07 апреля 2018, 17:39 • 69 • Украина
Литва отправит на Украину новую группу военных инструкторов, состоящую из 12 человек. Об этом информирует Delfi со ссылкой на литовское Минобороны.
AFP © Yuri DYACHYSHYN
В пятницу, 6 апреля, прошла церемония проводов новой группы, в которую вошли служащие Добровольческих сил обороны Литвы.
По данным издания, на находящемся в западной части Украины полигоне Яворов военные Литвы вместе с инструкторами из США, Канады, Польши и Великобритании будут обучать украинских солдат планированию операций.
Отмечается, что они «будут проводить и оценивать учения, стрельбы и прочее».
Новая группа инструкторов будет находиться на Украине до конца июня.
Ранее стало известно, что на Украину для обучения ВСУ прибыли 50 канадских военных инструкторов.
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