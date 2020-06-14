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Литва раскритиковала бюджет и планы ЕС: литовец отчитал латыша

14 июня 2020, 15:00  •  104 • Аналитика
© Sputnik / Сергей Мелконов
Автор фельетона Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика
Человек ко всему привыкает. Даже к тому, что деньги ему дают потому, что он хороший. Сначала готов (как это сейчас модно) припадать на колено перед дающим, потом просто спасибо. А потом незаметно это становится порядком вещей. И даже начинает раздражать – денег дают, а взлететь – не дают. Желания множатся, а с деньгами примерно одно и то же, одно и то же – тоска. Дайте сильно больше, что б прям жизнь качественно улучшилась, а то страдается. Я ж не просто хороший – я замечательный.
Пресс-служба президента Литвы не даст соврать – президент мощно стоит на страже интересов родины. А поскольку родина тратит больше, чем зарабатывает, то интересы родины находятся в чужих карманах. Может визуально что-то и изменилось, но суть все равно та же, что и раньше – выклянчить себе побольше, потому что мы же единомышленники, родственники, если угодно, одноклассники, вместе что-то любим или кого-то не любим. В общем, мы как вы – только победнее чуть-чуть. Так исторически сложилось.
Встретился президент Гитанас Науседа с представителем Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и проявил твердый характер. Вы, говорит, там в своем Брюсселе недорабатываете. А мы здесь из-за этого концы с концами свести не можем. Что вы там за бюджет напринимали? Еще и консолидированный. Нет, лидеров мы видим, а где для Литвы консоль? Без консоли – это какой-то "идированный" бюджет – мол, идите, не мешайте.
Где амбиции? Вот у нас их навалом, а в бюджете на них не предусмотрено. А где политика сплочения? Надо, чтобы Литва получала так же, как и все. Выровнять же надо все, ровненько чтобы все было. Ну и что, что в республике промышленности – с гулькин нос? Тут выравнивать не надо – выравнивать надо выплаты.
И вообще, что вы там расслабились, коронавирус вас подери? У вас обязательства, вы не забыли? А мы сейчас еще одно обязательство подкинем: надо чтобы весь Евросоюз игнорировал новую Белорусскую атомную. Нам так надо, а значит надо всем. Давайте, думайте там у себя. Домбровскис ушел думать. По крайней мере, так ситуация выглядит со стороны Литвы.
Видимо, наступают времена, когда гордые соколы европейского содержания, насмотревшись на своих восточноевропейских соседей, все решительнее требуют у папки руль и новые шмотки. Растут ребята, что не может не радовать.
Жаль то, что прыть куда-то исчезает, когда речь идет о встречах между президентами, премьерами. Нет, Литва там также энергично и капризно призывает всех бойкотировать белорусскую электроэнергию. Только толку от этого пока никакого. Польша, Латвия кивают, но все делают по-своему. Премьер Литвы Саулюс Сквернялис как раз до Еврокомиссии это донес. Мы, говорит, уже сделали почти все, чтобы ни один киловатт с этой электростанции к нам не попал. Но соседям руки выкручивать не будем.
Гуманист. А ведь могли бы. А, может, не бы? Поэтому и не будут? Зыркай, пугай, грози, возмущайся – но дело ведь в итоге в расходах. В соседних странах тоже считать умеют, тоже кое-что видят. Ну, положим, Литва себе руки выкрутила, а нам-то это зачем? Вдруг у нас какие лишние белорусские киловатты объявятся, мы с чистой совестью их литовцам продадим. Более того – и это самое забавное – они их с чистой совестью купят.
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