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Литва пытается выбить средства у ЕС на забор с Белоруссией

26 октября 2021, 11:45  •  68 • Политика
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В Европе чужие прихоти оплачивать не собираются
Вильнюс за год поставит забор на границе с Белоруссией. Об этом объявила глава МВД Литвы Агне Билотайте. Она отметила, что пока Евросоюз отказывается финансировать этот проект. Но власти республики уверяют граждан, что смогут возместить потраченные бюджетные деньги из европейской казны.
По словам Билотайте, сейчас Вильнюс пытается убедить Брюссель, что такие меры, как возведение стен на границе, должны быть вписаны в стратегию по миграционному вопросу в ЕС в качестве наиболее эффективных мер борьбы с нелегалами. И хотя в Евросоюзе нет на этот счет единого мнения, в Литве уверены в своей правоте.
"Литва приняла решение и уже строит физический барьер. (…) Будем стремиться к финансированию со стороны ЕС",
– приводит DELFI слова литовского министра.
Впрочем, оптимизм Билотайте не имеет оснований. Как сообщила европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, вопрос финансирования физических барьеров на границах отдельных стран-членов ЕС на прошлой неделе подробно обсуждался европейскими лидерами. И мнение подавляющего большинства однозначно: Брюссель уже достаточно делает для помощи и защиты членов сообщества, в том числе в рамках Frontex и выделяя деньги на разные меры по охране границ, поэтому компенсировать другие статьи расходов не будет.
При этом никто не запрещает странам принимать собственные дополнительные усилия.
"Некоторые государства-члены финансируют и строят физические барьеры – это их решение",
– подчеркнула еврокомиссар в интервью BNS. Так что платить за чужие прихоти ни ЕС, ни ЕК не собирается.
Ранее в Минске предложили Брюсселю компромисс: европейцы составят список стран, беженцев из которых они отказываются принимать, и Белоруссия перестанет пускать их на свою территорию, если конечной целью их поездки будут страны ЕС. Взамен белорусским самолетам разрешат пользоваться европейским воздушным пространством.

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