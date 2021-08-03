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Литва пытается шантажировать Лукашенко новыми санкциями

03 августа 2021, 14:05  •  93 • В мире
Вильнюс взывает к ЕС: не нужны нам палатки, заберите мигрантов
Несмотря на то, что президент Литвы Гитанас Науседа всего несколько дней назад отверг саму возможность переговоров с «диктаторским режимом» Белоруссии по поводу нашествия нелегальных мигрантов, прошло всего три дня и вот уже в МИД Литвы заговорили по-другому.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил, что Евросоюз подготовил новые санкции в отношении Белоруссии, которую обвиняют в нашествии беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Санкции якобы уже подготовлены, но дальнейшая их судьба будет зависеть от Минска.
Ландсбергис предлагает договориться: Беларусь прекращает «организацию» нелегальной миграции на территорию Евросоюза (имеется в виду Литва), а Евросоюз откладывает введение очередного пакета санкций. Ну а если поток мигрантов не остановится, Минск ожидает новое «наказание».
«Санкции за организацию нелегальной миграции для Беларуси сейчас не введены. Они предложены, однако лишатся смысла, если Минск прекратит эту деятельность, нарушающую любые международные нормы и соглашения. Если Беларусь по-прежнему будет поощрять контрабанду людей, Литва поднимет в Брюсселе вопрос о дополнительных санкциях для Беларуси»,
– цитирует главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса газета «Литовский курьер».
Министр признаёт: власти Литвы на грани отчаяния, поток мигрантов не становится меньше, а, наоборот, растёт с каждым днём и в воскресенье, 1 августа, было объявлено о новом рекорде.
По словам представителя Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюса Мишутиса, в воскресенье с полуночи до 14 часов было задержано 255 человек, перешедших границу. Он уверен, что к концу дня эта цифра вырастет как минимум до 400 человек, что станет рекордом. Предыдущий «рекорд» был поставлен 27 июля – 171 человек за сутки.
Тем временем Ландсбергис, не надеясь на то, что удастся «договориться» с Белоруссией, продолжает требовать помощи от Брюсселя.
«Неважно, сколько нам пришлют палаток или матрацев, если поток не прекратится, средств всегда будет не хватать. Несмотря на то, что и палатки, и матрацы нужны, не это является осью миграционной политики Евросоюза. Главная задача, которую мы передаём ведомствам ЕС, – вы должны помочь нам разрушить сеть и вернуть людей»,
– требует министр.
Он уверен, что Брюссель в силах убедить Турцию и Ирак остановить поток мигрантов, также как и воздействовать на Минск. Но почему в Евросоюзе не спешат решать литовские проблемы, в Вильнюсе не понимают.
Соб. корр. ФСК
На фото. Бунт в лагере для нелегальных мигрантов в Литве

Фонд Стратегической Культуры

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