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Литва: пустые вагоны – пустой бюджет

02 февраля 2022, 11:00  •  205 • В мире
Беларусь готовит ответ на литовские санкции
Литовская государственная компания Lietuvos geležinkeliai («Литовские железные дороги») отказала трём белорусским компаниям в перевозке калийных удобрений производства «Беларуськалий», сообщает пресс-служба железнодорожного оператора. Последние составы с удобрениями прибыли в Литву вечером в понедельник и проследуют до Клайпедского порта. Начиная с 1 февраля вагоны «Беларуськалия» будут возвращаться в Белоруссию пустыми.
История эта началась в декабре прошлого года, когда Соединённые Штаты объявили о введении санкций против белорусской компании «Беларуськалий», а Литва, как верный «партнёр» попыталась поддержать эти санкции, однако оказалось, что Минск оплатил услуги литовского транзита авансом и расторжение контракта грозит большими убытками. Впрочем, прекращение транзита тоже грозит миллионными убытками, которые вместе с разрывом торговых отношений с Китаем могут угробить всю литовскую экономику.
Компания «Литовские железные дороги» уже получила уведомление, что «Беларуськалий» будет добиваться возмещения ущерба из-за действий Вильнюса через суд. Размеры возможного иска пока неизвестны.
Однако возмещение ущерба по требованию суда – это не самое страшное, что грозит Литве.
В понедельник, 31 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Романом Головченко, с генеральным директором «Беларуськалия» Иваном Головатым и генеральным директором Белорусской калийной компании Еленой Кудрявец для обсуждения санкционной политики Запада в отношении белорусских предприятий.
«Если, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдёт, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы. Я просто хочу, чтобы литовцы это понимали. Я ещё раз хочу подчеркнуть: мы не инициируем никаких процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно. Мы готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются. А народ Литвы, Польши и других государств должен понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы»,
– цитирует Александра Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Соб. корр. ФСК

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