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Литва просит у Пентагона ещё больше военных

16 декабря 2021, 11:15  •  113 • Война
Слишком много врагов в мире нажила маленькая Литва – кто теперь защитит?
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отправился с рабочим визитом в Соединённые Штаты на встречу с коллегой – главой Пентагона Ллойдом Остином, чтобы рассказать, в какой опасности находится Литва и получить гарантии защиты от Вашингтона.
По словам главы Минобороны Литвы, его стране грозит опасность: все ведь уже знают, что Россия собирается когда-нибудь напасть на Украину, Белоруссия посылает мигрантов штурмовать границы Литвы, а теперь ещё непонятно, чего ожидать от Китая – хотя он далеко, но по литовской экономике уже нанёс несколько ощутимых ударов.
«Мы понимаем, с какими вызовами вы сталкиваетесь. Я выражаю признательность вашему правительству за твёрдую позицию в отношении Китая, и мы знаем, что вы столкнулись с ответными мерами из-за ваших принципиальных решений. Но Литва не сталкивается с этими вызовами в одиночку. США сегодня продолжают поддерживать Литву, которая стала маяком демократии в регионе. Мы будем вместе работать над укреплением литовских вооружённых сил»,
– успокоил глава Пентагона.
Арвидас Анушаускас со своей стороны просил рассмотреть возможность постоянного военного присутствия американской армии в Литве, пояснив, что так будет проще и Украину защитить «в случае чего». И не просто постоянного присутствия, а ещё и увеличение военного контингента на территории страны – слишком много врагов в мире нажила маленькая Литва.
Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонных закупок, теперь литовские компании получат возможность принимать участие в публичных тендерах, объявленных на территории Соединённых Штатов. До этого подобное соглашение у Вильнюса было только с Евросоюзом.
Глава Пентагона также подчеркнул тот факт, что Соединённые Штаты благодарны Литве за то, что на её территории находят убежище белорусские оппозиционеры, в частности экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
При этом в Вашингтоне ни разу не вспомнили о том, что Литва продолжает нарушать введённые США санкции в отношении белорусского предприятия «Беларуськалий», продукция которого продолжает транзит через Литву в связи с предоплатой этого транзита. В Литве же настоящая паника, там собираются уходить в отставку не только два министра – иностранных дел и транспорта – но и весь Кабмин в полном составе.
Ну а пока глава Минобороны Литвы в Вашингтоне просил гарантии зашиты, глава МИД, который вроде уже написал прошение об отставке, однако никуда ещё не ушёл, пугал в Брюсселе европейцев войной с Россией.
«Я считаю, что Россия действительно готовится к войне. Я всё ещё чувствую себя так, будто мы недостаточно серьёзно относимся к тому, что происходит, даже в Литве. Хотя всё это очень и очень опасно для Литвы»,
– уверял Ландсбергис журналистов в Брюсселе.
По его словам, единственная надежда – «на зубы альянса».
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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