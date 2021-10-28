Литва просит США защитить ее от "угроз" России и Белоруссии

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Вильнюс настаивает на расширении военного присутствия НАТО

В Таллине прошла встреча руководителя литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюса Ландсбергиса и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Дипломаты обсудили "многогранные угрозы" России и "гибридную атаку" Белоруссии. Глава МИД попросил у американского коллеги помощи.

В частности, литовские власти хотят добиться от Соединенных Штатов усиления военного присутствия НАТО в республике как фактора противодействия российской и белорусской стороне. Об этом сообщает Naviny.by со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Литва высоко ценит поддержку США", – отметил Ландсбергис.

Кроме того, министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что Североатлантический альянс является ключевым игроком, способным сдерживать Россию и Белоруссию.

Отметим, что под "гибридной войной" в Вильнюсе понимают миграционный кризис, в организации которого обвиняется Минск. По мнению ряда европейских политиков, президент РБ Александр Лукашенко контролирует потоки нелегалов из азиатских через госграницу Белоруссии и Евросоюза. Для решения этой проблемы Литва уже начала строить стену на линии разграничения двух государств.