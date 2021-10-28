Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США...
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
Главная / Политика

Литва просит США защитить ее от "угроз" России и Белоруссии

28 октября 2021, 11:35  •  157 • Политика
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com
Вильнюс настаивает на расширении военного присутствия НАТО
В Таллине прошла встреча руководителя литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюса Ландсбергиса и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Дипломаты обсудили "многогранные угрозы" России и "гибридную атаку" Белоруссии. Глава МИД попросил у американского коллеги помощи. 
В частности, литовские власти хотят добиться от Соединенных Штатов усиления военного присутствия НАТО в республике как фактора противодействия российской и белорусской стороне. Об этом сообщает Naviny.by со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Литва высоко ценит поддержку США", – отметил Ландсбергис.
Кроме того, министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что Североатлантический альянс является ключевым игроком, способным сдерживать Россию и Белоруссию. 
Отметим, что под "гибридной войной" в Вильнюсе понимают миграционный кризис, в организации которого обвиняется Минск. По мнению ряда европейских политиков, президент РБ Александр Лукашенко контролирует потоки нелегалов из азиатских через госграницу Белоруссии и Евросоюза. Для решения этой проблемы Литва уже начала строить стену на линии разграничения двух государств.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





157
Источник
Похожие новости
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требование о Москве
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с воздуха
28 октября 2021, 02:15
Газ и навсегда: РФ повысит объемы голубого топлива в хранилищах Европы
28 октября 2021, 01:40
Беспилотник ВСУ направляется в сторону Донбасса - фото
28 октября 2021, 01:40
Михаил Хазин рассказал об угрозе убийства Ельцина людьми, "которые стоят за Чубайсом"
28 октября 2021, 03:25
Хабенский и Бекмамбетов попросили Путина смягчить закон об иноагентах: "Мы не занимаемся политикой"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требов...
28 октября 2021, 05:45
Перехваченные СУ-30 американцы бахвалятся возможностью уничтожения русского флота с в...
28 октября 2021, 08:40
В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
28 октября 2021, 08:40
Украина нашла альтернативное топливо, но ей может помешать скотина
28 октября 2021, 02:15
Газ и навсегда: РФ повысит объемы голубого топлива в хранилищах Европы
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
24 октября 2021, 09:35
Китай отомстил Западу за свою принцессу
22 октября 2021, 12:40
Министра обороны Германии, пугавшей Россию, поймали на глупости
23 октября 2021, 03:50
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Европу
26 октября 2021, 02:25
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
24 октября 2021, 21:50
Все профессиональные "укры" в одном фото: Денег российского ТВ хватило на банкет
23 октября 2021, 13:10
"Я и представить себе не могла": Меркель выдала признание о Путине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.