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Литва просит США увеличить военное присутствие в регионе

16 июня 2021, 01:50  •  44 • В мире
Байден пообещал во время встречи с Владимиром Путиным отстаивать интересы безопасности стран Балтии.
Президент Литвы Гитанас Науседа в компании с президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьер-министром Эстонии Кайей Каллас пообщался на полях саммита НАТО с президентом США Джо Байденом. Президент США пообещал всем трём представителям стран Балтии, что Вашингтон и далее будет вносить свой вклад в оборону Прибалтийского региона на фоне «растущей геополитической напряжённости». И заверил, что в Белом доме очень хорошо понимают те угрозы, с которыми сталкиваются страны Балтии.
По мнению же литовского президента угроза для Литвы, Латвии и Эстонии состоит в «желании России интегрировать Белоруссию в российские военные структуры». Однако теперь Науседа будет спокоен – за океаном видят подобные «угрозы» и обязательно защитят.
Кроме того, Джо Байден подчеркнул огромную стратегическую важность трёх стран Балтии для Североатлантического альянса и пообещал сделать всё от него возможное, чтобы усилить оборону этого региона.
«Я убеждён, что президент Джо Байден на предстоящей встрече с главой России Владимиром Путиным передаст чёткий сигнал о единстве и сплочённости НАТО в ответ на недружественные действия России», – цитирует Гитанаса Науседу пресс-служба президента Литвы.
А сам Байден торжественно пообещал, что во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным он всеми силами будет отстаивать интересы безопасности Литвы, Латвии и Эстонии. По крайней мере так рассказал после встречи Гитанас Науседа в социальных сетях, пишет прибалтийский портал Delfi.
Во время встречи представителей стран Балтии с американским президентом вновь был поднят традиционный вопрос-просьба об увеличении участия США в обеспечении безопасности региона и в укреплении его обороноспособности, что означает просто увеличение количества американских и прочих военных на территории Прибалтики, где их и так слишком много.
«Мы стремимся к усилению военного присутствия США в Литве и других странах Балтии, что было бы лучшим и наиболее значимым выражением внимания к безопасности нашего региона»,
– настаивал президент Литвы.
И обещал, что Литва выполнит своё обязательство по увеличению финансирования оборонных расходов – к 2030 году эти расходы будут составлять 2,5% ВВП.
«Связь между странами Балтии и США ещё больше укрепилась»,
– с удовлетворением констатировал Гитанас Науседа по итогам встречи.
Соб. корр. ФСК

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